Sudweyhe trotzt frühem Rückstand

Der TuS Sudweyhe bleibt auch im dritten Spiel in Folge ungeschlagen – doch nach dem 2:2 beim TV Neuenkirchen überwiegt bei Trainer Jan Lehmkuhl der Ärger über verpasste Punkte. Die Rahmenbedingungen machten das Spiel zusätzlich schwierig.

Die Sudweyher erwischten einen Albtraumstart: „Wir sind schlecht reingekommen, weil wir die ersten zehn Minuten einfach komplett verpennt haben.“ Zweimal nutzte Neuenkirchens Stürmer Florian Fröhlich grobe Aufbauschnitzer und brachte die Gastgeber früh mit 2:0 in Führung.

„Der Platz war in einem gewissen Zustand, wo man hätte drauf spielen können, aber nicht müssen“, sagte Lehmkuhl. Da jedoch beide Mannschaften und der Schiedsrichter unbedingt spielen wollten, wurde die Partie angepfiffen.

„80 Minuten lang die bessere Mannschaft“ – Chancen im Minutentakt

Nach dem Fehlstart drehte Sudweyhe die Partie jedoch spielerisch klar zu seinen Gunsten.

„Danach waren wir 80 Minuten lang die bessere Mannschaft, haben mehr Lösungen gefunden und waren effizienter nach vorne“, so Lehmkuhl.

Trotz drückender Überlegenheit und zwei riesigen Chancen gelang vor der Pause nur der Anschlusstreffer:

„Wir hatten nach dem 1:0 zwei 100-prozentige Chancen durch Leon Berami.“

Erst parierte Yanik-Luca Klenke im Eins-gegen-Eins, kurz darauf rettete Marvin Luchtmann „auf der Linie – viele haben den Ball schon drin gesehen.“

Statt des Ausgleichs folgte der erneute Rückschlag:

„Im Gegenzug fangen wir uns das 2:0. Das war natürlich ärgerlich, weil wir klar besser waren.“

Der 1:2-Anschlusstreffer resultierte aus einer starken Einzelleistung:

„Vor der Halbzeit setzt sich Niklas Behrens über rechts überragend durch und bringt den Ball knallhart vor das Tor.“

Der Ball wurde von Richard Sikut unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht.

„Ein Sieg wäre haushoch verdient gewesen“

In der zweiten Halbzeit setzte Sudweyhe die Gastgeber weiter massiv unter Druck – und wurde schließlich belohnt:

„Dass wir dann das 2:2 machen, wieder durch Niklas Behrens, der eins gegen eins vor Klenke super cool bleibt, war hochverdient.“

Doch der Spitzenreiter des Spielverlaufs blieb unverändert:

„Wir hätten danach noch ein drittes und ein viertes machen müssen. Wir hatten die Chancen über Behrami, über Brandhoff – aber der Ball wollte einfach nicht rein.“

Lehmkuhls Fazit fiel entsprechend deutlich aus:

„Jetzt nach 90 Minuten muss man sagen: Ein Sieg wäre haushoch verdient gewesen. Wir hätten sogar gewinnen müssen.“

Selbstvertrauen wächst – Warnung für kommende Aufgaben

Trotz der Enttäuschung über die verpassten Punkte hob der Trainer die positive Entwicklung seines Teams hervor:

„Wir sind weiter ungeschlagen, haben aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt und weiter Selbstvertrauen.“

Auch für die kommende Aufgabe gegen den Tabellenzweiten VfR Evesen sieht Lehmkuhl seine Mannschaft gerüstet:

„Wenn wir diese Aggressivität und Intensität an den Tag legen, können wir jeden Gegner schlagen.“

Einziger Kritikpunkt:

„Wir dürfen halt nur nicht die ersten zehn Minuten verschlafen – das hat uns gestern leider das Genick gebrochen.“