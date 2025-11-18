Sudweyhe stoppt Wagenfelds Serie – Effizienz schlägt Dominanz

Die beeindruckende Serie des Tabellendritten TuS Wagenfeld 1908 ist gerissen: Beim 3:2-Auswärtserfolg des TuS Sudweyhe musste sich die Mannschaft von Trainer Michael Hohnstedt erstmals nach langer Zeit wieder geschlagen geben. In der Tabelle bleibt Wagenfeld mit 31 Punkten Dritter, während Sudweyhe durch den Sieg auf 25 Zähler und Rang sieben klettert.

Schon in der Anfangsphase sah er sein Team klar im Vorteil: „Wir haben über 90 Minuten wahrscheinlich 70 Prozent Ballbesitz und müssen in der ersten Halbzeit mit ein, zwei Toren führen.“ Hohnstedt erinnerte an drei klare Chancen in den ersten 25 Minuten: Maximilian Michael Steiner von rechts, Chris Brüggemann frei vor dem Torwart, dazu ein stark parierter Freistoß von Alexander Nandzik. „Da muss es 1:0 stehen“, so der Trainer.

Hohnstedt brachte seine Gemütslage direkt auf den Punkt: „Die Serie ist gerissen und ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen: Wir sind selber Schuld, dass diese Serie gerissen ist.“ Er betonte, in seinen Augen habe „wahrscheinlich nicht die bessere Mannschaft gewonnen“, ohne damit die Leistung des Gegners schmälern zu wollen: „Wir waren einfach nicht effizient genug, so ehrlich muss man sein.“

Stattdessen traf auf der Gegenseite Bastian Helms spektakulär zur Führung für TuS Sudweyhe. Nach einem Ballverlust im Aufbau schaltete der Offensivspieler am schnellsten:

„Ich habe im Vorbericht gesagt, dass Helms ein Unterschiedsspieler ist. 95 Prozent in dieser Liga hätten nicht die Idee gehabt, aus 45 Metern zu schießen – und Bastian Helms macht es“, sagte Hohnstedt. Helms überlupfte den weit vor dem Tor stehenden Wagenfelder Keeper zum 1:0.

Wagenfeld erholte sich und kam nach einem Freistoß von Finn Plümer durch den Kopfball von Chris Brüggemann zum Ausgleich. Kurz vor der Pause vergab Wagenfeld nach starkem Lauf über links und Querpass von Alexander Nandzik die Möglichkeit zum 2:1, als Giorgio Ronzetti den Ball knapp verpasste.

Lehmkuhl: „Zweite Halbzeit waren wir die zielstrebigere Mannschaft“

Jan Lehmkuhl, Trainer des TuS Sudweyhe, teilte die Einschätzung der Kräfteverhältnisse im ersten Durchgang:

„In der ersten Halbzeit muss man ganz klar sagen: Wagenfeld sehr dominant, hat den Ball überragend laufen gelassen.“ Sein Team habe die Widerstände „gut verteidigt“, sei aber nach vorne „mit wenig Entlastung“ aufgetreten. Das 1:0 durch Bastian Helms beschreibt er als „absolutes Traumtor“:

„Er gewinnt den Ball in der eigenen Hälfte, hat vorne keine Anspielstation, weil wir sehr tief verteidigt haben, und haut das Ding aus 40 Metern über den Torwart ins Tor. Das ist schon eine außergewöhnliche Qualität.“

Der Ausgleich durch Brüggemann sei „verdient“ gewesen:

„Wir haben eine Standardsituation, einen Halbfeldfreistoß, einfach schlecht verteidigt. Brüggemann kann aus elf Metern unbedrängt einköpfen – das war viel zu einfach.“

In der zweiten Halbzeit drehte sich das Bild aus Sudweyher Sicht:

„Da waren wir deutlich besser als in der ersten Halbzeit“, so Lehmkuhl. „Wir haben mehr Paroli geboten, mehr Entlastungsangriffe gehabt und waren nach vorne die zielstrebigere Mannschaft.“

Das 2:1 durch Niklas Behrens beschreibt er als „Wendepunkt des Spiels“:

„Maik Behrens dribbelt aus der eigenen Hälfte Richtung Mittellinie, spielt einen super Diagonalball auf die rechte Seite. Der Verteidiger gerät unter Druck, weil er Bastian Helms im Nacken spürt.“ Helms setze sich durch, legt quer und Niklas Behrens müsse „den Ball nur noch ins leere Tor einschieben“.

Späte Dramatik mit Latte, Konter und Anschluss

Nach dem 2:1 verlor TuS Wagenfeld 1908 laut Hohnstedt etwas an Durchschlagskraft, blieb aber feldüberlegen:

„Wir konnten unsere Feldüberlegenheit nicht mehr in große Torschancen ummünzen.“ Er lobte zugleich den Gegner: „Sudweyhe hat das mit seiner sehr jungen Truppe sehr gut gemacht, sehr gut verteidigt.“ Mit der Einwechslung von Maximilian Wirth sei „nochmal ein unfassbar guter Spieler reingekommen, der Ruhe und Organisation gebracht hat.“

Die Schlussphase hatte es in sich. Zunächst scheiterte Chris Brüggemann per Kopf an der Unterkante der Latte, wie beide Trainer übereinstimmend festhielten. „Da hätte es 2:2 stehen können“, sagte Lehmkuhl. Stattdessen nutzte Sudweyhe einen Konter: Joshua Brandhoff setzte sich durch, umkurvte den Torwart und erzielte in der 90. Minute das 3:1.

Für Hohnstedt war die Szene symptomatisch: „Wir haben alles aufgemacht, kriegen dann einen Konter. Ob Abseits oder nicht – der Linienrichter hebt die Fahne nicht, und Joshua Brandhoff macht es gut und macht das 3:1.“

Doch selbst danach war das Spiel nicht endgültig entschieden. Wagenfeld erhielt in der Nachspielzeit noch einen Freistoß vor dem Strafraum. Der erste Versuch blieb in der Mauer hängen, den Nachschuss traf Giorgio Ronzetti wuchtig zum 3:2 ins linke Eck. Direkt im Anschluss pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

Wagenfeld stolz auf Hinrunde – Sudweyhe spricht von „glücklichem Sieg“

Trotz der Niederlage zog Michael Hohnstedt ein insgesamt positives Hinrundenfazit:

„15 Spiele, 31 Punkte, anderthalb Jahre erst in der Bezirksliga – da muss man wirklich mal den Hut ziehen.“ Die Niederlage tue weh, „weil wir sie selbst verschuldet haben“, doch die Ausrichtung bleibe: „Wir haben einen Schlag auf die Nase bekommen, aber wir stehen wieder auf. Wir wollen weiterhin attraktiven, guten Fußball spielen.“

Lehmkuhl sprach von einem „glücklichen Sieg gegen eine absolute Top-Mannschaft – das hat man auch gesehen“. Aufgrund der zweiten Halbzeit gehe der Erfolg für TuS Sudweyhe für ihn aber insgesamt in Ordnung:

„Hinten raus war es verdient, wenn auch etwas glücklich, weil wir in der zweiten Halbzeit die zielstrebigere Mannschaft waren.“