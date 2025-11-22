Sudweyhe reist mit Rückenwind nach Neuenkirchen

Der TuS Sudweyhe tritt am Samstag beim Tabellenfünften TV Neuenkirchen an – ein Auswärtsspiel, das in der Bezirksliga seit Jahren als besonders schwierig gilt. Trotz dieser Ausgangslage reist die Mannschaft von Trainer Jan Lehmkuhl mit breiter Brust an.

Gleichzeitig betonte er jedoch den besonderen Charakter des Gegners und des Spielortes: „Auch wenn Neuenkirchen vor uns steht – ein ekliger Gegner. Gerade dort in Neuenkirchen ist es immer schwierig zu spielen, gerade mit den vielen Zuschauern und der Stimmung.“ Das Stadion in Neuenkirchen sei traditionell ein Ort, an dem nur wenige Teams erfolgreich punkten: „Es haben da noch nicht viele Mannschaften bestanden.“

„Mit der gewissen Euphorie und den zwei Siegen in Folge, auch gegen ein Spitzenteam, reisen wir natürlich voller Selbstvertrauen nach Neuenkirchen“, sagte Lehmkuhl. Der 3:2-Erfolg gegen Wagenfeld habe bewiesen, „dass wir auch gegen Mannschaften oben in der Tabelle bestehen können“.

„Wir fahren mit dem klaren Ziel hin, Punkte einzufahren“

Trotz aller Warnungen macht Lehmkuhl keinen Hehl daraus, dass seine Mannschaft ambitioniert in die Partie geht:

„Wir fahren da mit dem ganz klaren Ziel hin, die nächsten Punkte einzufahren – ob es jetzt ein Unentschieden ist oder ein Sieg.“

Gleichwohl bleibe die Aufgabe „genauso schwierig wie letzte Woche“.

Personell sieht es bei Sudweyhe unverändert aus, was Lehmkuhl bewusst als Vorteil sieht:

„Unser Kader ist genau der gleiche wie letzte Woche. Ich glaube, wir brauchen personell nichts groß zu ändern, weil die Elf, die es zu Anfang gerichtet haben, haben es über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht.“

Er hofft, dass sein Team auch in Neuenkirchen wieder die nötige Cleverness und das Quäntchen Glück hat:

„Hoffentlich werden wir das am Samstag mit einer gewissen Portion Matchglück auch wieder hinbekommen, dass wir da was mitnehmen.“

„Nicht viel zu sagen“ – Fokus liegt komplett auf dem Spiel

Zum Abschluss hielt sich Lehmkuhl bewusst knapp:

„Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen.“

Der Plan ist klar: Stabilität bewahren, Intensität wiederholen, Momentum nutzen.

Mit 25 Punkten steht TuS Sudweyhe derzeit auf Rang sieben, punktgleich mit FC Sulingen und nur drei Zähler hinter dem fünften Platz. Ein Erfolg in Neuenkirchen könnte das Team an die Spitzengruppe heran führen.