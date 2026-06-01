Sudweyhe lässt Leese keine Chance

– Foto: Philipp Reichelt

Am 29. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 feierte der TuS Sudweyhe einen souveränen 3:0-Erfolg beim TuS Leese 1912. Nach Ansicht von Trainer Jan Lehmkuhl hätte der Sieg sogar noch deutlich höher ausfallen können.

„Das war schon eine sehr eindeutige Angelegenheit. Von einer Machtdemonstration möchte ich nicht sprechen, aber es ging schon in diese Richtung“, sagte Lehmkuhl nach dem Spiel.

Der TuS Sudweyhe hat seine Chance auf einen Sprung auf Platz vier gewahrt. Beim TuS Leese 1912 setzte sich die Mannschaft von Trainer Jan Lehmkuhl klar mit 3:0 durch und dominierte die Partie über nahezu die gesamte Spielzeit.

Bereits in der dritten Minute gingen die Gäste in Führung. Über Bastian Helms und Joshua Brandhoff wurde Niklas Behrens auf der rechten Seite freigespielt. Der Angreifer schloss halbrechts im Strafraum aus rund zwölf Metern ab und traf über den Innenpfosten zum 1:0.

Sudweyhe blieb anschließend am Drücker und erspielte sich weitere hochkarätige Möglichkeiten. Die nächste große Chance vergab zunächst Bastian Helms, ehe Joshua Brandhoff in der 33. Minute nach einer Flanke von Leon Behramiper Kopf auf 2:0 erhöhte.

„Zur Halbzeit hätten wir bereits deutlich höher führen können oder sogar müssen. Ein 4:0 wäre zu diesem Zeitpunkt durchaus möglich gewesen“, erklärte Lehmkuhl.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. In der 58. Minute schnürte Brandhoff seinen Doppelpack und stellte auf 3:0. „Danach war es im Grunde ein Schaulaufen“, so Lehmkuhl.

Der Trainer sah seine Mannschaft klar überlegen und haderte lediglich mit der Chancenverwertung: „Wenn Leese sich am Ende über sieben oder acht Gegentore hätte beklagen müssen, hätten sie sich nicht beschweren dürfen.“ Seine Mannschaft habe zahlreiche weitere Möglichkeiten ungenutzt gelassen und „am Ende auch ein wenig Gnade vor Recht walten lassen“.

Mit dem Erfolg bleibt Sudweyhe im Rennen um Rang vier. „Jetzt wartet für uns das Endspiel um Platz vier“, sagte Lehmkuhl mit Blick auf den letzten Spieltag gegen den TuS Wagenfeld 1908. Vor der Saison habe er dieses Ziel bereits ausgegeben: „Dafür wurde ich damals belächelt. Jetzt haben wir tatsächlich noch die Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Deshalb wollen wir es auch unbedingt schaffen.“

In der Tabelle der Bezirksliga Hannover Staffel 1 bleibt Sudweyhe auf Rang sechs, liegt aber nur zwei Punkte hinter dem viertplatzierten TV Neuenkirchen. Leese verbleibt auf dem achten Tabellenplatz.

TuS Leese 1912 – TuS Sudweyhe 0:3

TuS Leese 1912: Christopher Hotze, Hennes Hockemeyer, Moritz Hintz (65. Tristan Runge), Florian Dralle (65. Lennart Rabe), Lukas Stahlhut, Dustin Meinking (74. Philipp Jüres), Moritz Hunfeld, Marcel Hatzenbiller, Lucas Harmsen (74. Kilian Meinhardt), Sedo Haso (65. Max Sternberg), Jegerchwin Tero - Trainer: Jörg Raake

TuS Sudweyhe: Lukas Wickbrand, Maximilian Wirth, Bastian Helms, Jason-Mark Traemann, Jörn Kastens, Joshua Brandhoff, Leon Behrami, Niklas Behrens, Finn Kastens, Jonas Kehlenbeck (59. Mika Wrage), Adil Assubayev (67. Aaron Micael Chouacha Djomatou) - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl

Schiedsrichter: Maurice Wiewel

Tore: 0:1 Niklas Behrens (3.), 0:2 Joshua Brandhoff (33.), 0:3 Joshua Brandhoff (58.)