Suderwick übernimmt die Spitze, klares Ergebnis im Kellerkrimi

Während der GSV Suderwick im Spitzenspiel gegen die DJK Rhede die Tabellenführung übernahm, setzten Teams aus dem unteren Tabellenfeld deutliche Ausrufezeichen. Besonders der PSV Wesel-Lackhausen II sorgte mit einem überraschenden Sieg für Aufsehen. Auch im Tabellenkeller bleibt es spannend – SV Brünen feiert ein deutliches Lebenszeichen, Grün-Weiß Vardingholt bleibt weiter sieglos.

Der 12. Spieltag der Kreisliga A brachte viele enge Duelle, einige Überraschungen und eine neue Tabellenkonstellation. Suderwick präsentierte sich nervenstark im Topspiel gegen Rhede, während Rheingold Emmerich seine offensive Klasse erneut eindrucksvoll unter Beweis stellte. Im Tabellenkeller sorgte der PSV für ein Ausrufezeichen und macht die Abstiegszone noch spannender. Für Vardingholt hingegen wird die Lage immer ernster. Insgesamt zeigte sich die Liga einmal mehr von ihrer ausgeglichenen Seite – kein Team ist unschlagbar, und jede Woche schreibt ihre eigenen Geschichten.

Ein echtes Offensivfeuerwerk zündete der VfB Rheingold Emmerich in Mussum. Bereits nach 20 Minuten führte der VfB mit 4:0 – Timo Roszykiewicz (2), Avni Sherifi und Cem Altun sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel blieb der Favorit torhungrig. Ramadan Sherifi (65., 90.) und Abdullo Saidov (89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. SC TuB Mussum gelang lediglich durch Max Heisterkamp (67.) der Ehrentreffer. Mit nun 51 Toren in zwölf Spielen bleibt Rheingold die mit Abstand torgefährlichste Mannschaft der Liga und festigt Rang drei.

SC TuB Mussum 1926 – VfB Rheingold Emmerich 1:7

SC TuB Mussum 1926: Braun, Betting (31. Diallo), Stöckert, Teriete, Schülingkamp, Stenert (30. Boland), Heisterkamp, Fisser (64. Theben), Idrissi (57. Schwanekamp), Antonio, Mislemani

VfB Rheingold Emmerich: Ali Mohamad, Roszykiewicz, Elsenbusch (57. Dana), Könighaus, Müller, Sherifi, Saidov, Keles, Stein (60. Heüveldop), Sherifi (76. van de Kamp), Altun (61. Gertzen)

Tore: 0:1 Roszykiewicz (4.), 0:2 Sherifi (9.), 0:3 Roszykiewicz (18.), 0:4 Altun (20.), 0:5 Sherifi (65.), 1:5 Heisterkamp (67.), 1:6 Saidov (89.), 1:7 Sherifi (90.)

Auch am Hünting setzte sich der Favorit durch: Der SV Emmerich-Vrasselt gewann souverän mit 4:1 beim FC Olympia Bocholt. Ein frühes Eigentor (11.) und ein Treffer von Benjamin Jesche (24.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Olympia kam zwar durch Hannes Eißing (30.) zurück, doch Jan-Kurt Giesbers traf in der zweiten Halbzeit doppelt (68., 82.) und machte den verdienten Auswärtssieg perfekt. FC Olympia Bocholt – SV Emmerich-Vrasselt 1:4

FC Olympia Bocholt: Lewitz, Grünhagen, Van Drünen (70. Radstaak), Arabzade, Geiling, Bashir Mohamed (79. Leineweber), Makarov, Eißing (70. Cil), D'Anna, Higeist (46. Wittkopp), Konst (79. Fardouss)

SV Emmerich-Vrasselt: Szalies, Derksen, Goertz, Maaßen, Buscher (68. Warthuysen), Maaßen, Jesche (85. Vollmer), Sent (62. Manoch), Gaeb, Maas (62. Szöcs) (76. Ekinci), Giesbers

Tore: 0:1 Grünhagen (11. Eigentor), 0:2 Jesche (24.), 1:2 Eißing (30.), 1:3 Giesbers (68.), 1:4 Giesbers (82.)

Der TV Voerde sicherte sich beim SV Bislich drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Daniel Fahnenbruck erzielte nach 27 Minuten das 1:0, Clement Edache Itodo glich für Bislich nach der Pause aus (59.). In der Schlussphase war Voerde jedoch zielstrebiger: Yannik Hüßken (74.) und erneut Fahnenbruck (88.) sorgten für den 3:1-Endstand. Voerde steht nun bei 14 Punkten und überholt Bislich, das mit 13 Zählern in der unteren Tabellenhälfte bleibt. SV Bislich – TV Voerde 1:3

SV Bislich: Scholten, Becker, Laub (82. Azimi), Mohamed (37. Hooymann), Sprenger, Hußmann, Rösner (67. Lukoki), Marciszyn, Itodo

TV Voerde: Gockel, Hüsken (83. Bajramovic), Bajramovic, Betke (65. Faßbender), Kartschewski, Fahnenbruck, Daniels, Mengünogul, Rutkovski, Rudenko (65. Hülser), Hamzaoglu (65. Wardenski)

Tore: 0:1 Fahnenbruck (27.), 1:1 Itodo (59.), 1:2 Hüsken (74.), 1:3 Fahnenbruck (88. Foulelfmeter)

Ein später Treffer sicherte dem VfR Mehrhoog den nächsten Heimerfolg. Nach dem 2:2 gegen Voerde in der Vorwoche präsentierte sich die Mannschaft verbessert und entschlossener. Hannes Dennert brachte den VfR kurz vor der Pause in Führung (40.), Praest glich durch Joel Ising (75.) aus. Doch in der 88. Minute war es Dominik Szalek, der zum umjubelten 2:1 einschob. Mehrhoog klettert damit auf 20 Punkte und hält Anschluss an die obere Tabellenhälfte. VfR Mehrhoog – RSV Praest 2:1

VfR Mehrhoog: Giesen, Sperling, Bleckmann, Dennert, Heikamp, Bollwerk, Dennert (91. Flaswinkel), Bollwerk, Kiefer (98. Fischer), Szalek, Sperling (72. Sperling)

RSV Praest: Geßmann, Verbücheln (72. Gallinger), Broich, Prehn (72. Bonekamp), Wissink, Prehn, Verbücheln, Heiliger, Beikirch, Blös, Ising

Tore: 1:0 Dennert (40.), 1:1 Ising (75.), 2:1 Szalek (88. Foulelfmeter)

Der SV Brünen meldete sich eindrucksvoll zurück. Nach zuvor schwachen Wochen feierte die Mannschaft einen klaren 4:0-Heimsieg gegen Schlusslicht GW Vardingholt. Doppeltorschütze Neo Elisha Backhaus traf in der 15. und 16. Minute binnen 60 Sekunden zur frühen 2:0-Führung. In der Schlussphase erhöhten Rafael Finke (88.) und Tim Jenke (90.) auf 4:0. Brünen zeigte dabei die wohl beste Saisonleistung, während Vardingholt erneut harmlos blieb, eine Ampelkarte für Jens Bißlich in Kauf nehmen musste und weiterhin auf den ersten Sieg wartet. SV Brünen – SC Grün-Weiß Vardingholt 4:0

SV Brünen: Eimers (47. Raab), Nitschke, Bonhoff, Terhardt, Neuenhoff (59. Gabriel), Eimers, Fritzen, Angenendt, Buschmann, Backhaus (59. Finke), Mehl (55. Jenke)

SC Grün-Weiß Vardingholt: Möllenbeck, Teroerde, Kieborz, Göring, Uebbing (77. Wewering), Bißlich, Overkämping, Schlusemann (25. Overbeck), Kamperschroer, Bißlich (46. Sieverding), Kortstegge

Tore: 1:0 Backhaus (15.), 2:0 Backhaus (16.), 3:0 Finke (88.), 4:0 Jenke (90.)

Gelb-Rot: Bißlich (45./SC Grün-Weiß Vardingholt/Foulspiel)

Lars Angenendt und der SV Brünen holen einen Sieg an der Bergstraße. – Foto: Horst Zellmann

Im Spitzenspiel zwischen dem GSV Suderwick und der DJK Rhede setzte sich der Gastgeber knapp, aber verdient durch. Rhede ging durch Lennart Heller nach einer halben Stunde in Führung, hatte in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz und Spielkontrolle. Nach der Pause drehte Suderwick jedoch auf: Tom Boland (60.) und Niklas Mike Rossel (64.) trafen binnen vier Minuten zur 2:1-Führung. Rhede drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, fand aber kein Durchkommen gegen die starke Defensive des GSV. Mit dem Sieg übernimmt Suderwick die Tabellenführung (33 Punkte), Rhede bleibt mit zwei Zählern Rückstand in Lauerstellung. GSV Viktoria Suderwick – DJK Rhede 2:1

GSV Viktoria Suderwick: Wenzel, Kronenberg, Hollands, Palitza, Derksen, Kleinpaß, Maurick (85. Balg), Bollwerk (79. Klein-Schmeink), Rappers, Boland (90. Hövels), Rossel

DJK Rhede: Busskamp, Grootens, Terbeck, Heller, van Veenendaal (68. Kurum), Winkelmann (83. van der Heiden), Schlütter, Touray (73. Otten), Schücker, Moscheik, Heinrichs (58. Groes)

Tore: 0:1 Heller (32.), 1:1 Boland (60.), 2:1 Rossel (64.)

Der 18-jährige Niklas Mike Rossel erzielt per Traumtor den entscheidenden Treffer im Topspiel. – Foto: Marcel Eichholz/GSV Suderwick

Die wohl größte Überraschung des Spieltags gelang dem PSV Wesel-Lackhausen II. Gegen den favorisierten TuB Bocholt zeigte die Mannschaft von Beginn an eine konzentrierte Leistung. Simon Harder (13.) und Maximilian Brunner (18.) stellten früh auf 2:0. Bocholt fand erst spät ins Spiel und konnte durch Abdullah Seyrek (90.+5) nur noch den Ehrentreffer erzielen. Für den PSV war es erst der zweite Saisonsieg, der Mut im Abstiegskampf macht. Bocholt bleibt trotz der Niederlage mit 22 Punkten auf Rang vier, ließ aber wichtige Zähler im Aufstiegsrennen liegen. PSV Wesel II – TuB Bocholt 2:1

PSV Wesel II: Kleine-Besten, Müller, Block (56. Sawatzki), Dekkers, Adenaya (84. Stroetmann), Tellmann, Hückelkempken, Brunner (92. Haß), Block, Harder, Rademacher

TuB Bocholt: Exslager, Meiners, Tulgay (46. Rupp), Nähle (46. de Bakker), Seyrek, Wilberg, Mislemani, Weidemann (58. Abdallah), Veseli, Issa (46. Mohammady), Schwanekamp (79. Kurchan)

Tore: 1:0 Harder (13.), 2:0 Brunner (18.), 2:1 Seyrek (90.+5)

Spannung bis in die Nachspielzeit bot das Duell zwischen TuS Haffen-Mehr und SV Krechting. Die Gäste starteten besser und gingen durch Christopher Lehrig früh mit 1:0 in Führung (16.). Danach ließ Krechting einige gute Chancen liegen – was sich später rächen sollte. Im zweiten Durchgang übernahm der TuS zunehmend die Kontrolle. Doppeltorschütze Jannik Zelle drehte mit Treffern in der 70. und 90.+2 Minute das Spiel zugunsten der Hausherren. Haffen-Mehr belohnt sich damit für eine couragierte Vorstellung und festigt den neunten Tabellenplatz. Krechting hingegen verpasste es, sich von den unteren Rängen abzusetzen. TuS Haffen-Mehr – SV Krechting 2:1

TuS Haffen-Mehr: te Baay, Schnelting, Haubruck (66. Röpling), Kerskes (46. Bruns), Brömmling, Seegers, Zitter, Möller, Hartl (46. Bennewirtz), Schnelting, Zelle

SV Krechting: Rottbeck, Lehrig (83. Degeling), Lehrig, Niestegge (74. Kluge), van der Linde, Dings, van der Linde, Rülfing (59. Kemmerling), Teriete, Bauhaus (76. Ellering), Ueffing

Tore: 0:1 Lehrig (16.), 1:1 Zelle (70.), 2:1 Zelle (90.+2)

Der Aufsteiger aus Biemenhorst überrascht weiter positiv und feierte gegen den SV Spellen den nächsten Heimsieg. Dabei begann das Spiel denkbar schlecht: Bereits nach zwölf Minuten brachte Leroy Badu die Gäste in Führung. Nach einer frühen Roten Karte wegen einer Notbremse für Mark Geuting (35.) schien Spellen auf Kurs, doch Biemenhorst drehte das Spiel in Unterzahl. Maximilian Heckrath (44.) und Laurin Büdding (50.) sorgten mit ihren Treffern für die Wende. Trotz weiteren Feldverweis durch eine gelb-rote Karte für Luca Scharf verteidigte die Heimelf am Ende die knappe Führung mit großem Einsatz und klettert mit nun 22 Punkten auf Platz fünf. Spellen bleibt trotz engagierter Leistung bei 19 Punkten im Mittelfeld hängen.

SV Biemenhorst II – SV Spellen 2:1

SV Biemenhorst II: Geuting, Neumann, Schmitz, Overbeck, Blaeker (46. Scharf), Von Trzcbiatowski, Uerlings (76. Blits), Wendel, Overbeck (67. Boland), Heckrath (85. Dohre), Büdding

SV Spellen: Riemer, Tepass, Janßen, Giesing, Thelen, Hofmeister, Angenendt, Knipping, Amerkamp, Kaßelmann, Badu

Tore: 0:1 Badu (12.), 1:1 Heckrath (44.), 2:1 Büdding (50.)

Rot: Geuting (35./SV Biemenhorst II/Notbremse)

Gelb-Rot: Scharf (94./SV Biemenhorst II/Foul)

>>>Hier gibt es die aktuelle Tabelle

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag

Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - VfR Mehrhoog

Fr., 07.11.25 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Brünen

So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Bislich - FC Olympia Bocholt

So., 09.11.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Biemenhorst II

So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Spellen - TuS Haffen-Mehr

So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Krechting - PSV Wesel II

So., 09.11.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - GSV Viktoria Suderwick

So., 09.11.25 15:15 Uhr TV Voerde - RSV Praest

So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SC TuB Mussum 1926



14. Spieltag

Fr., 14.11.25 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Krechting

Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Bislich

Fr., 14.11.25 20:00 Uhr VfR Mehrhoog - DJK Rhede

So., 16.11.25 13:00 Uhr SV Biemenhorst II - SV Emmerich-Vrasselt

So., 16.11.25 14:30 Uhr RSV Praest - SC Grün-Weiß Vardingholt

So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Brünen - TuB Bocholt

So., 16.11.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Spellen

So., 16.11.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - VfB Rheingold Emmerich

So., 16.11.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - TV Voerde