Suderwick gegen Vardingholt unter Flutlicht - SVB II Samstag gefordert

In der Kreisliga A Rees-Bocholt werden gleich vier Spiele nicht am Kernspieltag, dem Sonntag, stattfinden. Das betrifft unter anderem den GSV Suderwick, der am Freitagabend auf Grün-Weiß Vardingholt trifft sowie den TuB Mussum, der ebenfalls unter Flutlicht den SV Spellen empfängt. Am Samstag trifft der SV Biemenhorst II auf den SV Krechting, erst am 28. April findet die Partie zwischen dem SV Bislich und dem SV Vrasselt statt.
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr RSV Praest - VfR Mehrhoog
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Brünen
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Rhede - GSV Viktoria Suderwick
So., 26.04.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SC TuB Mussum 1926
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - PSV Wesel II
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuS Haffen-Mehr
So., 26.04.26 15:15 Uhr TV Voerde - SV Bislich
So., 26.04.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Biemenhorst II
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - FC Olympia Bocholt
30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Emmerich-Vrasselt
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Brünen - DJK Rhede
So., 03.05.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - VfB Rheingold Emmerich
So., 03.05.26 12:30 Uhr PSV Wesel II - SV Krechting
So., 03.05.26 15:00 Uhr RSV Praest - TV Voerde
So., 03.05.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Spellen
So., 03.05.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - TuB Bocholt
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Bislich
