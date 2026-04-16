 2026-04-15T12:16:22.084Z

Allgemeines

Suderwick gegen Vardingholt unter Flutlicht - SVB II Samstag gefordert

Mit zwei Spielen startet die Kreisliga A Rees-Bocholt am Freitagabend in den Spieltag.

von Marcel Eichholz · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Für Suderwick startet der SPieltag am Freitagabend. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

In der Kreisliga A Rees-Bocholt werden gleich vier Spiele nicht am Kernspieltag, dem Sonntag, stattfinden. Das betrifft unter anderem den GSV Suderwick, der am Freitagabend auf Grün-Weiß Vardingholt trifft sowie den TuB Mussum, der ebenfalls unter Flutlicht den SV Spellen empfängt. Am Samstag trifft der SV Biemenhorst II auf den SV Krechting, erst am 28. April findet die Partie zwischen dem SV Bislich und dem SV Vrasselt statt.

Zwei Duelle unter Flutlicht

Morgen, 19:30 Uhr
GSV Viktoria Suderwick
SC Grün-Weiß Vardingholt
19:30

Morgen, 20:00 Uhr
SC TuB Mussum 1926
SV Spellen
20:00

Biemenhorst Samstag im Einsatz

Sa., 18.04.2026, 16:00 Uhr
SV Biemenhorst
SV Krechting
16:00

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Brünen
RSV Praest
15:00

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
FC Olympia Bocholt
VfB Rheingold Emmerich
15:30

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Haffen-Mehr
TuB Bocholt
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
PSV Wesel
DJK Rhede
15:00

So., 19.04.2026, 12:00 Uhr
VfR Mehrhoog
TV Voerde
12:00

Bislich erst in zwei Wochen

Di., 28.04.2026, 19:30 Uhr
SV Bislich
SV Emmerich-Vrasselt
19:30

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr RSV Praest - VfR Mehrhoog
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Brünen
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Rhede - GSV Viktoria Suderwick
So., 26.04.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SC TuB Mussum 1926
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - PSV Wesel II
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuS Haffen-Mehr
So., 26.04.26 15:15 Uhr TV Voerde - SV Bislich
So., 26.04.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Biemenhorst II
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - FC Olympia Bocholt

30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Emmerich-Vrasselt
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Brünen - DJK Rhede
So., 03.05.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - VfB Rheingold Emmerich
So., 03.05.26 12:30 Uhr PSV Wesel II - SV Krechting
So., 03.05.26 15:00 Uhr RSV Praest - TV Voerde
So., 03.05.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Spellen
So., 03.05.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - TuB Bocholt
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Bislich

