Suderwick dominiert die Liga - Spannung im Tabellenkeller

TuS Haffen-Mehr gewinnt deutlich im Stadion Dreikönige. – Foto: Johanna Goll

Der 15. Spieltag der Kreisliga A Rees/Bocholt brachte nicht nur deutliche Ergebnisse, sondern auch taktisch interessante Duelle, emotionale Spielszenen und zwei klare Botschaften: Der GSV Suderwick behauptet seinen Platz an der Sonne weiterhin mit beeindruckender Konstanz, und die Liga bleibt im Kampf um Klassenerhalt wie auch um die Plätze im gesicherten Mittelfeld so eng wie lange nicht.

Von klaren Favoritensiegen über bittere Last-Minute-Niederlagen bis hin zu deutlichen Auswärtserfolgen bot der Spieltag alles, was die Kreisliga ausmacht. Besonders spannend: Viele Teams aus dem Tabellenkeller stehen nach diesem Spieltag noch stärker unter Druck, während sich Mannschaften aus dem oberen Mittelfeld weiter stabilisieren konnten. Durch die nun erreichten Punktestände zeichnen sich erste Tendenzen ab, wohin es für einzelne Teams am Ende der Saison gehen könnte. Die Spiele des 15. Spieltags

Das Spiel am Donnerstag Do., 27.11.2025, 20:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt SV Vrasselt TuS Haffen-Mehr Haffen-Mehr 0 4 Abpfiff Ein Ausrufezeichen des TuS Haffen-Mehr. Die Gäste setzen sich im Stadion Dreikönige beim SV Emmerich-Vrasselt deutlich durch. Bereits früh traf Leon-Carl Seegers per Foulelfmeter (12.), kurz vor der Pause erhöhte Justin Schepersmann (42.) nach einem schönen Spielzug. Nach der Pause sorgten Jannis Schnelting (67.) und Luca Bruns (89.) für klare Verhältnisse. Dennis Lindemann, Trainer der Gäste erzählt nach dem Spiel: „Hätten wir nicht ärgerlicherweise in ein paar Spielen Punkte verschenkt, wären wir sicherlich ein, zwei Plätze besser. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich bin stolz auf die Mannschaft, die eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Und ich bin extrem froh darüber, dass sich in unseren Offensivreihen fast alle in die Torschützenliste eintragen konnten.“ Der Freitagabend Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr SV Krechting Krechting SV Brünen SV Brünen 3 1 Abpfiff Ein Mann entschied dieses Spiel: Gerrit Rülfing. Mit drei Treffern (27., 57., 75.) wurde er zum Matchwinner. SV Brünen glich zwischenzeitlich durch Neo Elisha Backhaus aus (33.), doch insgesamt war der SV Krechting das reifere Team. Die Gäste hingegen rutschen immer tiefer in den Tabellenkeller.

Das Spiel am Samstagmittag Sa., 29.11.2025, 16:30 Uhr DJK Rhede DJK Rhede RSV Praest RSV Praest 3 0 Abpfiff Der Tabellenzweite gibt sich keine Blöße gegen den RSV Praest. Tom Schlüter brachte DJK Rhede mit seinem Doppelpack (14., 23.) früh auf Kurs, Torjäger Rene Groes erhöhte nach der Pause (59.). Die Kräbber-Elf bleibt Suderwick dicht auf den Fersen und hält das Titelrennen offen. Die Spiele am Sonntag Gestern, 15:00 Uhr SV Bislich SV Bislich SV Biemenhorst Biemenhorst II 1 2 Abpfiff SV Bislich verpasst wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Dawid Marciszyn traf früh (12.), doch die Gäste zeigten Moral. Laurin Büdding drehte die Partie mit zwei späten Treffern (69., 90.). Die Oomen-Elf bleibt im unteren Tabellenkeller stecken, während Biemenhorst II sich stabil im Mittelfeld hält.

Im Duell zweier Kellerteams setzte sich SC TuB Mussum nach der Veränderung auf der Trainerbank deutlich und verdient durch. Olympia Bocholt bleibt damit tief im Tabellenkeller hängen, während Mussum einen wichtigen Schritt macht. Bereits in der 7. Minute traf Mislem Mislemani zum 0:1. Mussum agierte wach, zweikampfstark und effizient vor dem Tor. Diese frühe Führung verschaffte den Gästen Sicherheit. In der 19. Minute legte Philipp Teriete nach. In der zweiten Hälfte versuchte Olympia, mehr Risiko einzugehen, doch ohne nennenswerte Torchancen. Kurz vor Abpfiff stellte Denis Gök (90.) den Endstand her. Olympia verharrt bei 9 Punkten auf Platz 17, während Mussum sich mit 19 Zählern stabilisiert. >>> Das Trainerkarussell im Kreis dreht sich weiter

TV Voerde gelingt ein wichtiger Heimsieg gegen das sportlich angeschlagene Schlusslicht aus dem Stadtteil Rhede. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte ging Grün-Weiß Vardingholt sogar überraschend in Führung: Janis Felix Kieborz traf in der 50. Minute. Doch Voerde antwortete mit einem Doppelschlag innerhalb von 60 Sekunden. Zunächst glich Nick Betke zum 1:1 aus (64.), dann schoss Phillip Rutkovski (65.) sein Team in Front. Als Vardingholt alles nach vorne warf, nutzte Nikita Rudenko (76.) die offenen Räume zum 3:1. Die Mannschaft von Bernd Pagojus springt damit ins Tabellenmittelfeld und etabliert sich in einer sicheren Region, während die Weidig-Elf mit nur 2 Punkten massiv abstiegsgefährdet bleibt.

TV Voerde sichert wichtige Punkte auf der heimischen Anlage gegen Grün-Weiß Vardingholt. – Foto: Marcel Eichholz

Rheingold Emmerich behauptet die starke Saison mit dem nächsten Sieg. Der Aufsteiger spielt wie ein Titelkandidat und rangiert mit 37 Punkten auf Platz 3. Doch gegen die Zweitvertretung taten sich die Gastgeber lange schwer. Die Gäste gingen durch den ehmaligen Oberliga Schiedsrichter Can Güzel, der sich mittlerweile in der Pielniok-Elf fit hält in Führung (7.), Avni Sherifi glich zwar aus (16.), doch Maximilian Brunner traf postwendend zum 1:2 (17.). Nach der Pause spielte Rheingold geduldig, zielstrebig und mit mehr Druck nach vorne. Die Tore zum Comeback erzielten erneut A.Sherifi (72.), Marvin Müller (75.) und Marco Windt (90.). VFB-Coach Nils Handrup erklärte: „Die Landesligareserve hat uns ein extrem schwieriges Spiel bereitet. Ich bin am Ende des Tages froh, dass wir die Partie auch ohne Ramadan Sherifi gewinnen konnten. Die Sperre des Torjägers wurde nach der Fehlentscheidung von Schiedsrichter Frank Dickmann in der Woche zuvor, trotz Einspruch nicht zurückgenommen. Hier ist nun auch mal zu sagen, dass Geld nicht immer eine Rolle spielt. Wir haben heute auf unserem Platz den Kampf angenommen. Klar ist, wenn die Landesliga-Reserve weiter so agiert, werden sie die nötigen Punkte holen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“ PSV steckt trotz couragierter Leistung weiterhin tief im Abstiegskampf fest.

Im Duell zweier Teams aus dem oberen Tabellenmittelfeld setzte TuB Bocholt ein beeindruckendes Zeichen nach dem Trainerwechsel gegen VfR Mehrhoog. Die Gastgeber drehten nach 1:1-Halbzeitstand in Hälfte zwei richtig auf. Die Torschützen im Überblick: Daniel Can (38., 67.), Miguel Sperling (43.), Reza Mohammady (58.) , Yannick Schwanekamp (65., 88.) , Luca Tom Kiefer (78.) . TuB zeigt damit Offensivpower und schiebt sich bis auf drei Punkte an Vrasselt heran. Mehrhoog verliert trotz solider Saison leicht den Anschluss.

Andreas Bußkamp neuer Trainer der erste Senioren Mannschaft von TuB Bocholt. – Foto: Marcel Eichholz/Hemdener SV