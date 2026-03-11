Suddensorf II verspielt Führung in Nordhorn

Lange sah alles nach einem Auswärtssieg aus: Mit frühem Pressing und zwei Treffern lag Suddensorf II komfortabel vorne. Doch nach dem Anschluss vor der Pause kippte die Partie – und der FC Blanke Nordhorn nutzte die Fehler der Gäste eiskalt.
Am vergangenen Wochenende musste sich Suddensorf II auswärts beim FC Blanke Nordhorn trotz einer 2:0-Führung am Ende noch mit 2:3 geschlagen geben.
Dabei begann die Partie in Nordhorn genau nach dem Geschmack der Gäste. Suddensorf fand gut ins Spiel, baute von hinten ruhig auf und setzte die Gastgeber früh unter Druck. Bereits in der 13. Minute zahlte sich das aus: Lennart Horstjan schob den Ball zur 1:0-Führung ein.
Nur zehn Minuten später folgte der nächste Treffer. Eine Hereingabe in die Mitte konnte der Nordhorner Innenverteidiger Sosnowski nur noch ins eigene Tor klären – das 2:0 für Suddensorf.
Zu diesem Zeitpunkt schien die Partie klar unter Kontrolle der Gäste zu sein. Doch kurz vor der Pause gelang Blanke der Anschluss. Nach einer Situation vor dem Strafraum wurde der Ball nicht konsequent geklärt, ein Distanzschuss von Gembarowski fand schließlich den Weg zum 2:1 ins Tor.
Blanke dreht das Spiel
Nach dem Seitenwechsel kam der FC Blanke deutlich verbessert aus der Kabine. Ein Fehlpass im Mittelfeld wurde direkt von Nowakowski bestraft und führte zum 2:2-Ausgleich. Wenig später drehten die Gastgeber das Spiel vollständig: Nach einer Ecke fiel das 3:2 erneut durch Nowakowski für Nordhorn.
Die zweite Halbzeit entwickelte sich zunehmend zu einer hitzigen Begegnung mit vielen strittigen Szenen und harten Zweikämpfen. Am Ende mussten sich die Gäste geschlagen geben – auch weil sie ihre komfortable Führung nicht über die Zeit bringen konnten.
FC Blanke Nordhorn 1980 – SV Suddendorf-Samern II 3:2
FC Blanke Nordhorn 1980: Łukasz Ochlak, Robert Szyca (73. Kamil Ejnik), Konrad Jarzembowski, Szymon Oblocki, Fabian Patryk Borkowski, Bartłomiej Tupta, Damian Sosnowski, Rafal Czeslaw Stasiak (80. Mariusz Wieczorek), Senad Bezdrob, Ignacy Gembarowski (55. Adrian Superson), Jakub Wojciech Nowakowski (85. Paweł Kreft) - Co-Trainer: Marcin Piwnicki - Trainer: Tomasz Dawid Strozewski
SV Suddendorf-Samern II: Malte Lamann, Marco Feldhues (57. Sven Schulze-Holmer), Jonas Heetlage (69. Henrik Brameier), Nelio Röck, Oliver Freytag, Thorben Palthe, Luca Fischer (78. Tino Höft), Jan Niklas Schmidt, Lennard Hendrik Horstjan (64. Jost Essing), Daniel Büter, Lasse Niehaus - Trainer: Prodromos Kerkaidis
Schiedsrichter: Moritz Voigt - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Lennard Hendrik Horstjan (13.), 2:0 Damian Sosnowski (23. Eigentor), 1:2 Ignacy Gembarowski (39.), 2:2 Jakub Wojciech Nowakowski (63.), 3:2 Jakub Wojciech Nowakowski (71.)