Suddensorf II verspielt Führung in Nordhorn Starker Beginn, bittere Wende – nach dominanter erster Hälfte dreht Blanke das Spiel und gewinnt 3:2. von Redaktion · Heute, 10:06 Uhr · 0 Leser

Lange sah alles nach einem Auswärtssieg aus: Mit frühem Pressing und zwei Treffern lag Suddensorf II komfortabel vorne. Doch nach dem Anschluss vor der Pause kippte die Partie – und der FC Blanke Nordhorn nutzte die Fehler der Gäste eiskalt.

Am vergangenen Wochenende musste sich Suddensorf II auswärts beim FC Blanke Nordhorn trotz einer 2:0-Führung am Ende noch mit 2:3 geschlagen geben. Dabei begann die Partie in Nordhorn genau nach dem Geschmack der Gäste. Suddensorf fand gut ins Spiel, baute von hinten ruhig auf und setzte die Gastgeber früh unter Druck. Bereits in der 13. Minute zahlte sich das aus: Lennart Horstjan schob den Ball zur 1:0-Führung ein.

Nur zehn Minuten später folgte der nächste Treffer. Eine Hereingabe in die Mitte konnte der Nordhorner Innenverteidiger Sosnowski nur noch ins eigene Tor klären – das 2:0 für Suddensorf. Zu diesem Zeitpunkt schien die Partie klar unter Kontrolle der Gäste zu sein. Doch kurz vor der Pause gelang Blanke der Anschluss. Nach einer Situation vor dem Strafraum wurde der Ball nicht konsequent geklärt, ein Distanzschuss von Gembarowski fand schließlich den Weg zum 2:1 ins Tor.