Suddendorf-Samern überzeugt auch in Bawinkel von René Diebel · Heute, 13:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: René Diebel

Nach dem Besuch der Partie in Altenlingen ging es für mich direkt weiter nach Bawinkel. Dort zeigte Bezirksliga-Aufsteiger SV Suddendorf-Samern eine starke Vorstellung, legte früh den Grundstein und gewann das Testspiel am Ende deutlich mit 7:0.

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Perfekter Start für den Aufsteiger

Den Anpfiff hörte ich noch vom Parkplatz, Sekunden zuvor war ich in Bawinkel angekommen. Der Gastgeber SV Bawinkel empfing den Meister der Kreisliga Bentheim, den SV Suddendorf-Samern. Für mich war es die erste Begegnung mit dem Aufsteiger. Dass die Mannschaft Fußball spielen kann, war nach den ersten Minuten nicht zu übersehen. Suddendorf-Samern hatte viel Ballbesitz, verschob clever und spielte immer wieder schnell nach vorne. Nach 18 Minuten stand es verdient 2:0 für die Gäste.

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Trinkpause als Wendepunkt Zur Trinkpause fand Bawinkels Trainer Michael Wilken offenbar die richtigen Worte. Die Gastgeber wirkten danach deutlich präsenter und kamen selbst zu einigen Möglichkeiten. Bis zum Halbzeitpfiff entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, weitere Tore fielen jedoch nicht. An dieser Stelle auch ein persönliches Dankeschön an den SV Bawinkel für die eiskalte Sinalco während der Hydration Break, bei den sommerlichen Temperaturen genau das Richtige.

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