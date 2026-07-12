Suddendorf-Samern überzeugt auch in Bawinkel

Nach dem Besuch der Partie in Altenlingen ging es für mich direkt weiter nach Bawinkel. Dort zeigte Bezirksliga-Aufsteiger SV Suddendorf-Samern eine starke Vorstellung, legte früh den Grundstein und gewann das Testspiel am Ende deutlich mit 7:0.
Perfekter Start für den Aufsteiger
Den Anpfiff hörte ich noch vom Parkplatz, Sekunden zuvor war ich in Bawinkel angekommen. Der Gastgeber SV Bawinkel empfing den Meister der Kreisliga Bentheim, den SV Suddendorf-Samern. Für mich war es die erste Begegnung mit dem Aufsteiger.
Dass die Mannschaft Fußball spielen kann, war nach den ersten Minuten nicht zu übersehen. Suddendorf-Samern hatte viel Ballbesitz, verschob clever und spielte immer wieder schnell nach vorne. Nach 18 Minuten stand es verdient 2:0 für die Gäste.
Trinkpause als Wendepunkt
Zur Trinkpause fand Bawinkels Trainer Michael Wilken offenbar die richtigen Worte. Die Gastgeber wirkten danach deutlich präsenter und kamen selbst zu einigen Möglichkeiten. Bis zum Halbzeitpfiff entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, weitere Tore fielen jedoch nicht.
An dieser Stelle auch ein persönliches Dankeschön an den SV Bawinkel für die eiskalte Sinalco während der Hydration Break, bei den sommerlichen Temperaturen genau das Richtige.
Mit dem Pausenpfiff machte ich mich auf den Weg zum nächsten Spiel nach Emsbüren. Was ich dort nicht mehr live sah: Suddendorf-Samern legte nach der Pause noch fünf weitere Treffer nach und feierte am Ende einen klaren 7:0-Erfolg.
Leider sind weder bei FuPa noch bei Fußball.de die Torschützen aufgeführt, bei Testspielen kommt das immer wieder vor.
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