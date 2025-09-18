Ex-Profi Fin Bartels (SpVg Eidertal Molfsee II) in der Zwickmühle Benedikt Klose (li.) und Henning Eberling (Suchsdorfer SV). – Foto: Ismail Yesilyurt

Suchsdorfer SV schrammt in Unterzahl in Molfsee knapp am Sieg vorbei Nach Rot für Tim Joneleit 57 Minuten in Unterzahl

„Läuferisch natürlich für uns ein brutal intensives Spiel. Molfsee einfach mit Ball eine andere Qualität, als es die meisten in dieser Liga haben. Das kann man gar nicht abstreiten. Es war enorm schwer. Wir haben aber wirklich gerade in Unterzahl, in der wir schon ab der 35. Minute waren, die Räume super zugemacht. Das Zentrum sehr, sehr kompakt gehalten, in dem sich gerade die Ausnahmespieler von Molfsee befanden“, lautete das Fazit von Dennis Guscinas nach dem 2:2 des Suchsdorfer SV beim Aufsteiger Eidertal Molfsee II.

Tobias Dittmann verhindert Doppelchance zum 1:0 für SSV

Am Mittwochabend spielte die Mannschaft um das Trainerduo Dennis Guscinas und Mischa Wolf ab der 33. Minute in Unterzahl und holte sich mit einem starken Teamwork einen verdienten Punkt. Nur wenig fehlte sogar zu einem Sieg: Eidertal konnte in der Nachspielzeit ausgleichen. Wobei man einräumen muss, dass in den letzten Sekunden dem SSV das Glück Pate stand, als Fin Bartels fast ein 3:2-Happy-End für die Gastgeber auf dem Kunstrasenplatz gelang.

Die Begegnung entwickelt sich wie erwartet. Die Heimelf versucht gleich, mit ihrem außerordentlich großen Offensivpotenzial die Gäste unter Druck zu setzen. Doch die Rotation der Eidertaler Offensive – mit einem ständig anderen Mittelstürmer, mit Sören Schnoor, Yannick Wolf, Fin Bartels plus Mister X – macht die Suchsdorfer Defensive nicht schwindelig. Der Tabellen-12. setzt einen der etwa einer Handvoll an gefährlichen Nadelstichen schon nach zwei Minuten. Dem stark aufspielenden Hannes Weiß, über den in der ersten Hälfte die meisten Gegenstöße laufen, gelingt auf der linken Seite mit seiner Schnelligkeit der Durchbruch. Letzten Endes rettet der stark reagierende Keeper Tobias Dittmann, der auch den Nachschuss von Marcel Reinke sensationell pariert, vor einem frühen Rückstand.

Michael Dehner (SpVg Eidertal Molfsee II) gegen Hannes Weiß (re., Suchsdorfer SV). – Foto: Ismail Yesilyurt

Sören Schnoor vollendet Wembley-Tor Die Elf von Chris Foley hat natürlich mehr den Ball, kann sich aber nicht entscheidend genug in der Box durchsetzen. Beim 0:1 leisten sich die Gäste einen unnötigen Fehlpass: Maximilian Walter gelingt mit einem fulminanten Schuss aus 18 Metern ein Wembley-Tor, das der reaktionsschnelle Sören Schnoor im Nachsetzen aus sieben Metern finalisiert. Doch postwendend jubeln die Suchsdorfer. Ole Sellmer vernascht auf der rechten Seite halb Eidertal samt Keeper und schiebt ins leere Tor zum 1:1 ein. Diskutable Rote Karte Die Rote Karte für Tim Joneleit kurz darauf ist diskutabel. Der Suchsdorfer Abwehrspieler bringt Fin Bartels in einem normalen Zweikampf vor der Strafraumgrenze zu Fall. Schiedsrichter Krischan Kropp bewertet diese Szene als Notbremse, obwohl noch ein bis zwei Mitspieler etwa fünf Meter versetzt auf gleicher Höhe im Zentrum standen.