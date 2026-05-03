Suchsdorfer SV dominiert – Gremersdorf chancenlos in Kiel von Liridon Imeri · Heute, 11:21 Uhr · 0 Leser

Der neue Stil ist für Fabian Plew und den Suchsdorfer SV sehr erfolgreich - gegen Gremersdorf gab es den 7. Sieg in Folge. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Suchsdorfer SV hat seine starke Form eindrucksvoll bestätigt und den TSV Gremersdorf klar mit 4:0 (2:0) und dem 7. Sieg in Folge besiegt. Vor heimischer Kulisse ließ die Mannschaft von Trainer Dennis Guscinas keine Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen und feierte am Ende einen auch in der Höhe verdienten Sieg.

Frühe Kontrolle und sehenswerte Treffer Die Gastgeber übernahmen von Beginn an das Kommando – und belohnten sich früh. In der 17. Minute traf Henning Einar Eberling nach einer starken Kombination zur Führung. „Gerade das erste Tor war schön herausgespielt – mit einer tollen Hereingabe nach guten Kombinationen im Zentrum“, lobte Trainer Dennis Guscinas später.

Benedikt Klose (Suchsdorfer SV) kappt ab gegen Mathias Ruske (TSV Gremersdorf). – Foto: Ismail Yesilyurt

Gremersdorf fand kaum Entlastung und stand dauerhaft unter Druck. Kurz vor der Pause schlug Suchsdorf erneut zu: Nach einer Flanke stellte Edgar Borko Borkowski auf 2:0 (45.). Auch hier war die Entstehung kein Zufall, wie Guscinas erklärte: „Da war viel Struktur drin, wir waren zu jedem Zeitpunkt seriös.“

Gremersdorf kämpft – Suchsdorf bleibt eiskalt Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Die Gäste stemmten sich zwar gegen die Niederlage, hatten aber große Probleme, sich aus der Umklammerung zu lösen. „Wir konnten kaum Entlastung schaffen und mussten uns immer wieder den Angriffen erwehren“, räumte Gremersdorfs Trainer Christian Ippig ein. Seine Mannschaft war personell stark angeschlagen angereist und agierte über weite Strecken im Verteidigungsmodus. In der 63. Minute sorgte Tim Joneleit für die Vorentscheidung, als er zum 3:0 einschob. Die Szene entstand nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum. „Da behalten wir nach einer Pingpong-Situation die Ruhe und legen quer – das war gut ausgespielt“, so Guscinas.

Maximilian Bormann (li., Gremersdorf) im Zweikampf gegen Laurits Stengel (Suchsdorfer SV). – Foto: Ismail Yesilyurt