Suchsdorfer Aufholjagd geht in Sarau weiter

In der Arena von Glasnau sah es zunächst nach einem Geduldspiel aus, doch die Gäste erwischten einen Blitzstart. Bereits in der 3. Minute nutzte Jan Sellmer eine Unachtsamkeit nach einer Ecke zur frühen Führung. Zuvor hatte Henning Eberling bereits die Riesenchance zum 1:0 vergeben. Suchsdorf-Trainer Dennis Guscinas war nach dem Abpfiff sichtlich erleichtert: „Wir gewinnen endlich auswärts in dieser Saison. Wir sind hervorragend gestartet, und das Tor nach drei Minuten hat uns am Ende zum Sieg geführt.“

Trotz der frühen Führung entwickelte sich eine Partie, in der die Hausherren den Ball weitestgehend in den eigenen Reihen hielten. Mit geschätzten 70 Prozent Ballbesitz im ersten Durchgang drückte die SG Sarau/Bosau auf den Ausgleich, biss sich aber am Suchsdorfer Defensivriegel die Zähne aus. Guscinas reagierte in der Pause und stabilisierte das Zentrum weiter: „Wir haben in der zweiten Halbzeit deutlich besser verteidigt und von der Halbzeit bis zur 94. Minute keinen Torschuss mehr zugelassen.“

Auf der Gegenseite herrschte Frust über die sehr defensive, aber effektive Spielweise der Gäste. Sarau-Trainer Tony Böhme analysierte die Partie gewohnt sachlich, aber mit einer Prise Bitterkeit „Gefühlt hatten wir 85 Prozent Ballbesitz. Suchsdorf hat sich mit einer Fünferkette und einer Fünferkette davor darauf bedacht, nur zu verteidigen und lange Bälle zu spielen. Wir müssen lernen, gegen Mannschaften, die nur mauern, unsere Fehler im eigenen Ballbesitz abzustellen.“ Das Team um die beiden Cheftrainer Tony Böhme und Mark Klukas hat nun mit dem spielfreien Wochenende genug Zeit, die Analyse weiter zu vertiefen im Training.

Chancenwucher verhindert vorzeitige Entscheidung

Dass es bis zur letzten Sekunde spannend blieb, lag vor allem an der mangelnden Chancenverwertung des SSV. Henning Eberling scheiterte gleich mehrfach im Eins-gegen-eins am glänzend aufgelegten Sarauer Keeper Fabian Schacht, auch Johann Friedrichs und Phil Hackethal ließen hochkarätige Umschaltmomente ungenutzt.

Dennoch reichte die „erwachsene Spielweise“, wie Guscinas es nannte, um die drei Punkte über die Zeit zu bringen. Während es für Sarau/Bosau nach eigener Aussage „kein Beinbruch“ ist und man bereits für die neue Saison testet, brennt in Suchsdorf wieder das Feuer des direkten Klassenerhalts. Am Sonntag steht für die Kieler das „brutal wichtige“ Auswärtsspiel in Flintbek an, um den Marsch aus dem Tabellenkeller fortzusetzen.

Stimmen zum Spiel

SG Sarau/Bosau: Schacht – Jansen, Möhr, Rodriguez (65. Engel), Kath – Gutsch, Prahl – Mika Hartmann (84. Junge), Ostaudaj (65. Prieß), Häsler (77. Truschowski) – Hagedorn.

Trainer: Tony Böhme/Mark Klukas.

Suchsdorfer SV: Berger – Mlinski, Joneleit, Jan Sellmer, Klose – Reinke (85. Hackethal), Borchers (72. Bredtmann), Hoppenstock (89. Stengel), Frerichs – Jagdmann (46. Borkowski), Eberling.

Trainer: Dennis Guscinas.

SR: Patrick Bohnsack (MTV Ahrensbök).

Ass.: Marek Ziske, Stephan Rinow.

Z.: 48.

Tor: 0:1 Jan Sellmer (3.).