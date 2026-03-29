Suchsdorf meldet sich im Abstiegskampf zurück – 4:1 gegen D´hagén

Das Warten hat ein Ende: Nach einer Pleitenserie von drei Spielen ohne eigenen Treffer hat der Suchsdorfer SV im Jahr 2026 den ersten großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Im richtungsweisenden Duell der Verbandsliga Ost besiegte der SSV den MTV Dänischenhagen deutlich mit 4:1 (2:1) und verkürzte damit den Abstand auf das rettende Ufer.
Zuvor hagelte es bittere Pillen für die Suchsdorfer: 0:4 beim TSV Plön, ebenso 0:4 in Preetz und 0:3 beim TSV Altenholz. Doch vor heimischer Kulisse platzte am Wochenende endlich der Knoten. Gegen den MTV Dänischenhagen, der als Tabellennachbar den ersten Nichtabstiegsplatz belegt, zeigte die Mannschaft von Trainer Dennis Guscinas von Beginn an das Gesicht, das man im Tabellenkeller braucht: griffig, zweikampfstark und abschlussfreudig.
Dabei begann die Partie mit einem Dämpfer. Obwohl Suchsdorf gut in die Begegnung fand, gingen die Gäste aus Dänischenhagen in der 26. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Max Andersen in Führung. Es war die erste nennenswerte Offensivaktion des MTV. „Wir verteidigen es in der Folge unclever“, analysierte SSV-Coach Guscinas die Entstehung.
Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten und war von besonderer Ästhetik: Neuzugang Tjark Hoppenstock, im Winter von Altona 93 III zu den Kielern gewechselt, fasste sich aus 25 Metern ein Herz und drosch den Ball zum 1:1-Ausgleich in die Maschen (30.). „Ein echt sehenswerter Schuss“, lobte Guscinas seinen Debütanten. Kurz vor dem Pausenpfiff drehte Ole Sellmer die Partie nach einer maßgenauen Flanke von Johann Frerichs per Kopfball endgültig zugunsten des SSV (45.).
Während Suchsdorf in der zweiten Halbzeit nachlegte und durch Johann Frerichs (56.) sowie Tim Bredtmann (90.+3) auf 4:1 erhöhte – ein zwischenzeitlich verschossener Elfmeter von Luis Mlinski blieb ohne Folgen – herrschte beim MTV Dänischenhagen tiefe Ratlosigkeit.
MTV-Trainer Henning Bolz fand nach dem Schlusspfiff deutliche Worte für den Auftritt seiner Elf: „Das war wirklich eine Frage der Einstellung. Man nimmt sich ganz viel vor und ist von Sekunde eins an körperlos, zweikampflos.“ Besonders die fehlende Gegenwehr gegen den abstiegsbedrohten Gegner wurmte den Coach: „Wir haben keinen einzigen zweiten Ball gewonnen. Das ist keine Frage der Taktik, das ist eine Frage des Willens.“ Bolz kündigte für das kommende Training bereits eine „längere Besprechung“ an: „Da müssen sie halt lange sitzen. Wir müssen alles bis ins letzte Detail besprechen.“
Durch den Heimsieg ist der SSV auf dem Relegationsplatz zur Kreisliga nun wieder großer Hoffnung, den Abstand wettzumachen. Zwar trennen Suchsdorf noch immer sieben Punkte von Dänischenhagen, doch mit einem Spiel weniger ist noch alles möglich.
Dennis Guscinas blickt der zweiwöchigen Pause und dem anschließenden Heimspiel gegen die Probsteier SG optimistisch entgegen: „Ich bin sehr zufrieden heute mit der Leistung. Wenn wir so auftreten, bin ich guter Dinge, dass wir noch mehr Punkte holen können.“
Suchsdorfer SV: Berger – Mlinski, Borkowski, Sellmer, Klose (88. Joneleit) – Fleischer (37. Bredtmann), Hoppenstock (64. Plew), Borchers, Frerichs (77. Lübbehusen) – Sellmer (77. Stengel), Reinke.
Trainer: Dennis Guscinas.
MTV Dänischenhagen: Joachim – Buck, Thore Ceynowa, Kevin Wendt, Voth (63. Pannek) – Albers, Schweimer, Rosenbaum (74. Schleisky), Andersen, Spoerck Munoz (43. Ladewig) – Stephan Wendt (63. Schomburg).
SR: Patrick Bönig
Ass.: Rafael Michelau, Niklas Viebeg.
Z.: 100.
Bes.: Vorkommn.: Luis Mlinski vergibt Foulelfmeter (72., Suchsdorf).
Tore: 0:1 Max Andersen (26., FE), 1:1 Tjark Hoppenstock (30.), 1:1 Ole Sellmer (45.), 3:1 Johan Frerichs (56.), 4:1 Tim Bredtmann (90.+3).