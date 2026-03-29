Suchsdorf meldet sich im Abstiegskampf zurück – 4:1 gegen D´hagén

Ole Sellmer (Suchsdorfer) köpfte den wichtigen Führungstreffer kurz vor der Pause. Links MTV-Torschütze Max Andersen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Das Warten hat ein Ende: Nach einer Pleitenserie von drei Spielen ohne eigenen Treffer hat der Suchsdorfer SV im Jahr 2026 den ersten großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Im richtungsweisenden Duell der Verbandsliga Ost besiegte der SSV den MTV Dänischenhagen deutlich mit 4:1 (2:1) und verkürzte damit den Abstand auf das rettende Ufer.

Zuvor hagelte es bittere Pillen für die Suchsdorfer: 0:4 beim TSV Plön, ebenso 0:4 in Preetz und 0:3 beim TSV Altenholz. Doch vor heimischer Kulisse platzte am Wochenende endlich der Knoten. Gegen den MTV Dänischenhagen, der als Tabellennachbar den ersten Nichtabstiegsplatz belegt, zeigte die Mannschaft von Trainer Dennis Guscinas von Beginn an das Gesicht, das man im Tabellenkeller braucht: griffig, zweikampfstark und abschlussfreudig.

Stephan Wendt (MTV Dänischenhagen) in der Zwickmühle Tjark Hoppenstock (li.) und Moritz Borchers (Suchsdorfer SV). – Foto: Ismail Yesilyurt

Traumtor antwortet auf Strafstoß-Schock Dabei begann die Partie mit einem Dämpfer. Obwohl Suchsdorf gut in die Begegnung fand, gingen die Gäste aus Dänischenhagen in der 26. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Max Andersen in Führung. Es war die erste nennenswerte Offensivaktion des MTV. „Wir verteidigen es in der Folge unclever“, analysierte SSV-Coach Guscinas die Entstehung.

Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten und war von besonderer Ästhetik: Neuzugang Tjark Hoppenstock, im Winter von Altona 93 III zu den Kielern gewechselt, fasste sich aus 25 Metern ein Herz und drosch den Ball zum 1:1-Ausgleich in die Maschen (30.). „Ein echt sehenswerter Schuss“, lobte Guscinas seinen Debütanten. Kurz vor dem Pausenpfiff drehte Ole Sellmer die Partie nach einer maßgenauen Flanke von Johann Frerichs per Kopfball endgültig zugunsten des SSV (45.). Dänischenhagen enttäuscht: „Eine Frage des Willens“ Während Suchsdorf in der zweiten Halbzeit nachlegte und durch Johann Frerichs (56.) sowie Tim Bredtmann (90.+3) auf 4:1 erhöhte – ein zwischenzeitlich verschossener Elfmeter von Luis Mlinski blieb ohne Folgen – herrschte beim MTV Dänischenhagen tiefe Ratlosigkeit.

Luis Mlinski (Suchsdorfer SV). – Foto: Ismail Yesilyurt