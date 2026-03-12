Suche beendet: Überackers Landesliga-Frauen finden neuen Trainer

Tim Erdt. – Foto: Privat

Tim Erdt übernimmt im Sommer die Frauen von RW Überacker. Neuland für den 36-Jährigen: Er trainierte bisher nur Männer-Mannschaften.

Aufatmen bei den Landesliga-Frauen von RW Überacker: Die Suche nach einem Trainer für die kommende Saison ist beendet. Wie Frauenfußball-Abteilungsleiterin Sabine Ostermeier bei der Jahreshauptversammlung verkündete, übernimmt ab Sommer Tim Erdt (36) aus Kaltenberg die Mannschaft.

Für Erdt ist es Neuland: Bislang trainierte er ausschließlich Herren-Teams, zuletzt zwei Jahre lang die A-Klassen-Elf des FC Scheuring. Beruflich arbeitet der verheiratete Familienvater als Produktionsleiter in einer Metzgerei, im Sommer erwarten seine Frau und er das dritte Kind. Er absolvierte bei der Fußball-Agentur Deutschland GmbH ein sechsmonatiges Fernstudium und erwarb den Abschluss als staatlich geprüfter Fußballtrainer.

Reizvolle Aufgabe

Die Arbeit im Frauenfußball reizt Erdt nicht nur sportlich. „Die jammern einfach nicht so viel. Und wenn mal eine schmerzverzerrt am Boden liegt, dann hat sie auch was abbekommen und schauspielert nicht so herum“, sagt er. Zudem habe sich der Frauenfußball technisch deutlich weiterentwickelt. Der Kontakt kam Erdt zufolge schnell zustande: Man habe sich mit Ostermeier und Spielführer Johanna Draude getroffen – „und waren uns relativ schnell einig“.

Notwendig geworden war die Trainersuche, nachdem Chefcoach Andreas Fasching bereits Anfang Dezember angekündigt hatte, nach sieben Jahren aufzuhören. Ostermeier schaltete unter anderem eine Anzeige auf der Plattform fupa – dort stieß Erdt auf den Aufruf.

Bekannt als Schiedsrichter

Seine eigene Laufbahn als Spieler und Schiedsrichter musste Erdt wegen mehrerer Knie-Operationen beenden. Als Referee hatte er früh geleitet und sich bis in die damalige Bezirksoberliga hochgearbeitet. Überregionale Aufmerksamkeit bekam er, als er in einem Bezirksligaspiel nach einer Roten Karte von einem Spieler mit einem Faustschlag niedergeschlagen wurde. (Dieter Metzler)