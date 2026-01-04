Suchanke zieht Bilanz – Kreuzbandriss beim Top-Torjäger

Wer Tore mag, war bei den bisherigen Saisonspielen des TSV Pentenried goldrichtig. Es gab stets mindestens drei Treffer zu sehen, wenn die Fußballer vom Römerfeld aufliefen, oft sogar noch mehr. Mehr Tore pro Partie gab es in der Kreisklasse 1 Zugspitze bis dato nur beim FC Landsberied zu bestaunen. Doch während die Landsberieder mitten im Abstiegskampf stecken, hat Pentenried als Vierter noch Anschluss an die Tabellenspitze.

„Da ist noch vieles möglich“, sagt Stefan Suchanke, der seit diesem Sommer Cheftrainer am Römerfeld ist. Nach Jahrzehnten beim SV Planegg-Krailling – zuletzt war er dort Coach der zweiten Mannschaft gewesen – entschied sich der 45-Jährige vor sechs Monaten zu einem sportlichen Neuanfang. „Ich habe es bislang überhaupt nicht bereut. Es macht großen Spaß“, sagt Suchanke. Dabei musste der ehemalige Bayernliga-Stürmer zunächst sogar ungeplant selbst wieder die Fußballschuhe anziehen. „Leider hatten wir am Anfang große Personalprobleme, die uns auch wichtige Punkte gekostet haben“, bedauert der Trainer, der selbst bei drei Saisontoren steht. Drei der ersten vier Partien gingen sogar verloren.