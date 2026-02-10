Suchanke und TSV siegen zum Start – Pentenried schlägt FF Geretsried – Neuzugänge feiern SVP-Debüt

Das Duell zweier Kreisklassisten gewann der TSV Pentenried (l. Ferdinand Leitl) beim SC Pöcking (r. Florian Flath). – Foto: Dagmar Rutt

Der FSV Höhenrain hat seine starke Frühform in der Vorbereitung am Sonntag bestätigt. Die Fußballer vom Bussardweg siegten im Duell zweier Kreisklassisten mit 5:2 (1:1) über die FF Geretsried. „Das Ergebnis täuscht ein wenig darüber hinweg, dass wir uns phasenweise schwergetan haben“, mahnte Cheftrainer Christian Sedlmeier dennoch. Trotz des Führungstreffers durch Adrian Lech per Foulelfmeter (19.) waren die Gäste im ersten Durchgang nämlich die überlegene Mannschaft und glichen vor dem Halbzeitpfiff verdient zum 1:1 aus (37.).

Nach der Pause drehte Geretsried das Resultat sogar zunächst (58.), ehe Höhenrain infolge der zweiten Wechselorgie des Spiels zurück in die Erfolgsspur fand. In der 30. Und 60. Minute tauschte der FSV jeweils fünf Feldspieler aus, so kam jeder Akteur auf eine Stunde Einsatzzeit. Max Feirer (66.) und Andreas Mühr (69.) brachten die Hausherren dann per Doppelschlag auf die Siegerstraße, ehe erneut Adrian Lech (83.) und Maximilan Lutz (86.) für den Endstand sorgten. „So kann es weitergehen, aber leider gibt es dafür noch keine Punkte“, scherzte der in Summe zufriedene Sedlmeier.

SC Pöcking-Possenhofen – TSV Pentenried 0:3 (0:0)

„Für das erste Spiel hat schon vieles gut funktioniert“, bilanzierte Pentenrieds Trainer Stefan Suchanke nach dem Testspielauftakt seiner Mannschaft. Die Römerfelder siegten am Samstag im Duell zweier Kreisklassisten mit 3:0 (0:0) beim SC Pöcking-Possenhofen. Mit dem torlosen ersten Spielabschnitt war auch SCPP-Coach Daniel Flath, der noch auf einige Stammspieler verzichten musste, zufrieden: „Unser taktisches Verhalten war in Ordnung. Aber es gab kaum Tormöglichkeiten.“

Das änderten anschließend zumindest die Pentenrieder. Maximilian Schneider brachte die Gäste nach Wiederanpfiff nämlich direkt in Führung (46.), ehe Felix Neumann (76.) und Nico Seeberger (81.) in der Schlussphase den Deckel auf die Vorbereitungspartie schraubten. „Wir haben uns zunehmend gesteigert“, lobte Suchanke. Die Pöckinger ziehen immerhin Erkenntnisse aus dem Test. „Wir befinden uns noch nicht lange im Training, Kraft und Konzentration sind daher geschwunden. Generell konnte man gut sehen, was uns noch fehlt“, so Flath.

TSV München-Solln II – SV Planegg-Kr. II 3:2 (2:1)