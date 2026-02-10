Suchanke und TSV siegen zum Start – Pentenried schlägt FF Geretsried – Neuzugänge feiern SVP-Debüt

Der FSV Höhenrain siegte deutlich gegen Geretsried. Pentenried gewann 3:0 beim SC Pöcking-Possenhofen. Die Reserve des SV Planegg unterlag in Solln.
Der FSV Höhenrain hat seine starke Frühform in der Vorbereitung am Sonntag bestätigt. Die Fußballer vom Bussardweg siegten im Duell zweier Kreisklassisten mit 5:2 (1:1) über die FF Geretsried. „Das Ergebnis täuscht ein wenig darüber hinweg, dass wir uns phasenweise schwergetan haben“, mahnte Cheftrainer Christian Sedlmeier dennoch. Trotz des Führungstreffers durch Adrian Lech per Foulelfmeter (19.) waren die Gäste im ersten Durchgang nämlich die überlegene Mannschaft und glichen vor dem Halbzeitpfiff verdient zum 1:1 aus (37.).
Nach der Pause drehte Geretsried das Resultat sogar zunächst (58.), ehe Höhenrain infolge der zweiten Wechselorgie des Spiels zurück in die Erfolgsspur fand. In der 30. Und 60. Minute tauschte der FSV jeweils fünf Feldspieler aus, so kam jeder Akteur auf eine Stunde Einsatzzeit. Max Feirer (66.) und Andreas Mühr (69.) brachten die Hausherren dann per Doppelschlag auf die Siegerstraße, ehe erneut Adrian Lech (83.) und Maximilan Lutz (86.) für den Endstand sorgten. „So kann es weitergehen, aber leider gibt es dafür noch keine Punkte“, scherzte der in Summe zufriedene Sedlmeier.
„Für das erste Spiel hat schon vieles gut funktioniert“, bilanzierte Pentenrieds Trainer Stefan Suchanke nach dem Testspielauftakt seiner Mannschaft. Die Römerfelder siegten am Samstag im Duell zweier Kreisklassisten mit 3:0 (0:0) beim SC Pöcking-Possenhofen. Mit dem torlosen ersten Spielabschnitt war auch SCPP-Coach Daniel Flath, der noch auf einige Stammspieler verzichten musste, zufrieden: „Unser taktisches Verhalten war in Ordnung. Aber es gab kaum Tormöglichkeiten.“
Das änderten anschließend zumindest die Pentenrieder. Maximilian Schneider brachte die Gäste nach Wiederanpfiff nämlich direkt in Führung (46.), ehe Felix Neumann (76.) und Nico Seeberger (81.) in der Schlussphase den Deckel auf die Vorbereitungspartie schraubten. „Wir haben uns zunehmend gesteigert“, lobte Suchanke. Die Pöckinger ziehen immerhin Erkenntnisse aus dem Test. „Wir befinden uns noch nicht lange im Training, Kraft und Konzentration sind daher geschwunden. Generell konnte man gut sehen, was uns noch fehlt“, so Flath.
Einen Sieg konnte Planeggs Kreisklassen-Reserve im ersten Testspiel am Sonntag nicht einfahren. Die Würmtaler mussten sich dem TSV München-Solln II, der in einer anderen Münchener Kreisklasse-Staffel antritt, knapp mit 2:3 (1:2) geschlagen geben. Immerhin integrierte der SVP II direkt alle vier Neuzugänge ins Spielsystem, was schon streckenweise zu fruchten schien.
Torhüter Menchang Amos, Alexandros Kaliotzis und Babatunde Irinyemi standen in der Startelf, Spielgestalter Imed Gaidi wurde zur Halbzeit eingewechselt. Irenyemi brachte die Gäste bei seinem Debüt direkt früh in Führung (10.), Solln drehte die Partie jedoch noch vor der Pause auf 2:1. Im zweiten Spielabschnitt war es dann wieder Irinyemi, der seinen Doppelpack schnürte und zum 2:2 ausglich (63.). Solln behielt aber das letzte Wort und erzielte kurz vor Schluss den 3:2-Siegtreffer (89.).