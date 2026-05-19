Suceava-Doppelpack vor 850 Fans: Luhe-Wildenau II ist weiter Die Landesliga-Reserve ringt den SV Neusorg, der in der Kreisklasse verweilt, in Reuth mit 2:0 nieder von Florian Würthele · Heute, 20:26 Uhr · 0 Leser

Toni Beierl (rechts) und der SC Luhe-Wildenau II bleiben im Rennen um den Kreisliga-Erhalt. – Foto: Richard Weigert

Der zweite Anzug des SC Luhe-Wildenau wahrt seine Chance, auch nächste Saison in der Kreisliga an den Start gehen zu dürfen. Vor immerhin 850 Zuschauern in Reuth feierte die Scheler-Elf am Montagabend einen – schon allein aufgrund der Vielzahl an Torchancen – absolut verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg über den SV Neusorg. Mann des Tages war Ovidiu Suceava mit einem Doppelpack (21., 90.+1). Während Neusorg Kreisklassist bleibt, spielen die Oberwildenauer in der 2. Relegationsrunde final um den Klassenerhalt. Gegner am Samstag ist der SC Eschenbach.



Nach einem zerfahrenen Spielbeginn – beide Teams agierten abwartend – gab es hüben wie drüben je eine gute Möglichkeit. Nach 20 gespielten Minuten setzte Luhe-Wildenau den ersten Punch. Eine Flanke von der rechten Seite ließ Neusorgs Keeper Tobias Prechtl nach vorne abprallen, der freistehende Ovidiu Suceava sagte Danke und schob ein. Fortan übernahm der Sportclub mehr und mehr die Spielführung. Torchancen häuften sich, ehe etwas zur Halbstunden-Marke das (spielerische) Niveau wieder abflachte. Die Neusorger Mannschaft war zwar bemüht, fand im Spiel nach vorne aber keine Mittel. Es mangelte an zündenden Ideen und der nötigen Durchschlagskraft. Kurz vor der Pause verpasste der Landesliga-Unterbau das mögliche 2:0.



Spielerische Magerkost boten die zweiten 45 Minuten. Einige Foulspiele störten den Spielfluss zusätzlich. Hintenraus waren die Wildenauer näher dran an der Entscheidung, als der SVN am Ausgleichstreffer. Schließlich führte der SC dann auch die Entscheidung herbei. Mit Anbruch der Nachspielzeit schnürte Suceava seinen persönlichen Doppelpack und machte den Deckel drauf. Damit war dem Vizemeister der Kreisklasse West, der insgesamt gesehen nicht die passenden Mittel fand an diesem Abend, endgültig der Zahn gezogen. Stimmen beider Trainer folgen...