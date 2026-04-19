Suaterna Florez überragt, Monheim jubelt, Rückschläge für Kellerkinder

Schießt vier Tore: Julian Andres Suaterna Florez. – Foto: Jens Terhardt

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Julian Andres Suaterna Florez zerlegt Holzheim fast im Alleingang

Der SC St. Tönis 1911/20 hat im Rennen um die vorderen Plätze ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und die Holzheimer SG mit 5:0 bezwungen. Zunächst blieb die Partie ohne Treffer, ehe Julian Andres Suaterna Florez in der 33. Minute den Bann brach und die Gäste auf Kurs brachte. Nach der Pause entwickelte sich die Begegnung dann endgültig zu einer Vorstellung des Offensivspielers, der innerhalb von 13 Minuten einen Viererpack schnürte: Nach seinem zweiten Treffer in der 56. Minute legte er in der 61. und 69. Minute zwei weitere Tore nach. Nur kurz darauf erhöhte Mario Knops auf 5:0 (71.) und machte die klare Niederlage der Gastgeber endgültig perfekt. Für St. Tönis ist dieser Erfolg im Tabellenbild enorm wertvoll. Die Mannschaft schiebt sich auf 52 Punkte und festigt Rang vier, womit sie den Druck auf die Teams davor hochhält und den Anschluss an das obere Drittel wahrt. Plötzlich ist die Meisterschaft auch wieder möglich. Für die Holzheimer SG ist das Ergebnis dagegen ein empfindlicher Dämpfer. Die Aufsteiger bleiben bei 33 Punkten stehen und befinden sich weiter in einer Zone, in der der Vorsprung auf die gefährdeten Plätze keineswegs beruhigend ist. Vor allem die Deutlichkeit dieser Niederlage dürfte schmerzen, weil direkte Konkurrenz im unteren Tabellenbereich parallel ebenfalls punkten konnte.

________________ 1. FC Monheim überrascht beim ETB Schwarz-Weiß Essen

Der 1. FC Monheim hat sich im engen Tabellenmittelfeld einen wichtigen Auswärtssieg erarbeitet und den ETB Schwarz-Weiß Essen mit 1:0 bezwungen. In einer Begegnung, in der ein Treffer letztlich den Unterschied machte, sorgte Tom Hirsch in der 69. Minute für die Entscheidung. Monheim nahm damit alle drei Zähler aus Essen mit und belohnte sich in einer Phase der Saison, in der jeder Erfolg unmittelbare Auswirkungen auf die Platzierungen im unteren Mittelfeld und mit Blick auf den Abstand zur Gefahrenzone hat. Für den ETB ist die Niederlage deshalb ärgerlich, weil ein Heimsieg die Position im oberen Mittelfeld deutlich gefestigt hätte. Stattdessen bleibt Essen bei 41 Punkten und verpasst es, weiter an den Mannschaften vor ihnen dranzubleiben. Monheim dagegen verbessert sich auf 34 Zähler und verschafft sich im dichten Tabellengefüge etwas Luft. Gerade in einer Liga, in der sich die Mannschaften im Bereich zwischen Platz acht und den unteren Regionen nur in kleinen Schritten voneinander entfernen, hat ein solcher Auswärtserfolg besonderes Gewicht. Monheim setzt damit ein wichtiges Signal, während der ETB einen Rückschlag hinnehmen muss. ________________ VfB Homberg nutzt das direkte Duell gegen Frintrop

Der VfB Homberg hat im Kampf um den Klassenerhalt ein besonders wertvolles Ergebnis eingefahren und die DJK Adler Union Frintrop im direkten Duell mit 1:0 geschlagen - Heni Ben Salah jubelte bereits in der 28. Minute. Dieser Treffer reichte den Gastgebern, um sich drei enorm wichtige Punkte zu sichern und im Tabellenkeller einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten. Zudem ist es nach einer Negativserie der zweite Erfolg in Serie, deshalb hat dieser Erfolg direkte Folgen für die Tabelle: Homberg verbessert sich auf 33 Punkte und zieht damit an der Holzheimer SG vorbei auf Rang zwölf. Frintrop bleibt bei 32 Zählern und rutscht auf Platz 15 ab, womit der Druck auf die Mannschaft weiter steigt. ________________ Sportfreunde Baumberg und 1. FC Kleve kommen nicht vom Fleck

Im Duell zwischen den Sportfreunden Baumberg und dem 1. FC Kleve fielen keine Tore, sodass beide Mannschaften mit einem 0:0 leben müssen. Im Tabellenkeller hilft der Punktgewinn zwar beiden Teams ein kleines Stück weiter, wirklich zufrieden dürfte aber keines der beiden Lager sein. Baumberg verbessert sich auf 31 Punkte, bleibt damit aber auf den gefährdeten Rängen, verpasst es jedoch. Kleve wiederum kommt auf 27 Zähler und wahrt zumindest den Anschluss an die Konkurrenz vor ihnen. ________________ SV Sonsbeck bremst Schonnebeck zumindest ein wenig aus

Zwischen dem SV Sonsbeck und der SpVg Schonnebeck gab es ebenfalls keine Tore. Das 0:0 hat für beide Mannschaften eine unterschiedliche Wirkung: Sonsbeck sammelt im Kampf um den Klassenverbleib einen Punkt, der angesichts der engen Situation im unteren Bereich nicht wertlos ist, verpasst es aber, sich entscheidender von den gefährdeten Plätzen abzusetzen. Die SpVg Schonnebeck wiederum baut ihr Konto auf 45 Punkte aus und bleibt Fünfter, doch mit einem Auswärtssieg hätte die Mannschaft noch stärker an Rang vier anklopfen können. Für Sonsbeck bedeutet das Remis, dass der Abstand nach unten weiter schmal bleibt. Die Mannschaft steht nun bei 32 Punkten und liegt damit nur knapp vor den Teams, die weiterhin tief in den Abstiegskampf verstrickt sind. Der Zähler ist aber durchaus als Bonuspunkt zu betrachten. Schonnebeck wird dagegen wohl keine Chance mehr auf Rang vier haben (sieben Punkte weniger). ________________ Derbysieg für Dingden

Der SV Blau-Weiß Dingden hat beim SV Biemenhorst einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg gefeiert und sich damit im unteren Mittelfeld weiter stabilisiert. Die Gäste legten durch einen Doppelpack von Moritz Osthoff in der 27. und 43. Minute früh den Grundstein für den Erfolg. Als David Hulshorst in der 67. Minute auf 3:0 erhöhte, sprach vieles für einen souveränen Nachmittag der Dingdener. Biemenhorst gab sich allerdings nicht auf und kam durch Luca Puhe noch einmal zurück. Der Angreifer verkürzte zunächst per Foulelfmeter auf 1:3 (72.) und stellte fünf Minuten später den Anschluss her (77.). Zum Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr. Damit klettert Dingden auf 38 Punkte und schafft sich ein ordentliches Polster auf die gefährdeteren Regionen. Für einen Aufsteiger ist das in dieser Phase der Saison ein guter Zwischenstand. Biemenhorst bleibt dagegen bei 24 Punkten Schlusslicht der Liga und steht weiter erheblich unter Druck. Gerade weil direkte Konkurrenten wie Homberg oder Monheim ebenfalls punkteten, wiegt die Niederlage für den Tabellenletzten besonders schwer. Diese Derby-Pleite dürfte gleichbedeutend mit dem Abstieg des SVB sein, denn acht Punkte müssen in sechs Partien aufgeholt werden. ________________ Büderich ärgert Ratingen

Der FC Büderich sorgt für ein torreiches Ausrufezeichen und ringt Tabellenführer Ratingen 04/19 ein 3:3 ab. In einer wilden ersten Halbzeit legten die Gastgeber mehrfach vor: Glayne Wago brachte Büderich in der 30. Minute in Führung, ehe Umut Yildiz nur drei Minuten später ausglich. Doch Büderich blieb mutig und ging durch Giovanni Nkowa erneut in Front (40.), nur Sekunden später stellte Sven Kreyer wieder auf Gleichstand. Kurz vor der Pause traf Jan Niklas Kühling zum 3:2 (44.) und ließ die Gastgeber erneut hoffen. Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 73. Minute, ehe Rinor Rexha den erneuten Ausgleich erzielte und damit den Schlusspunkt setzte. Für Ratingen ist das Remis im Titelrennen ein kleiner Dämpfer, da der Vorsprung auf den VfB 03 Hilden auf nur einen Punkt schrumpft. Büderich dagegen verbessert sich auf 34 Zähler und sammelt gegen den Spitzenreiter einen wichtigen Punkt.

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Meerbusch düpiert Jüchen