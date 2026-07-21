Suaterna-Florez muss in die Heimat – Rückkehr nach St. Tönis ungewiss

Der SC St. Tönis bekommt ein Problem in der Offensive. Gegen Neuwerk gab es einen 2:1-Sieg. – Foto: Jens Terhardt

Die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Oberliga, aber auch auf das größte Spiel der Vereinsgeschichte im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt gerät für den SC St. Tönis immer mehr zum Albtraum. Erst hatte der langwierige verletzungsbedingte Ausfall von Morten Heffungs die Mannschaft von Coach Bekim Kastrati getroffen Und nun folgte die nächste Hiobsbotschaft, was die ohnehin mit wenig Erfahrung bestückte Offensive angeht.

Denn Julian Suaterna-Florez hat aus privaten Gründen die Reise in seine Heimat antreten müssen. Ob der Kolumbianer noch einmal zurückkehrt, ist derzeit völlig offen. Der 29-Jährige hatte für den Sportclub in den vergangenen drei Jahren 47 Tore erzielt. Allein in der abgelaufenen Saison traf Suaterna-Florez 22 Mal, kam auf 12 Assists und belegte hinter dem Schonnebecker Niko Bosnjak Platz zwei der Oberliga-Torschützenliste. Trainer Bekim Kastrati zeigte sich geschockt: „Das ist eine Katastrophe für uns.“

Jugend soll sich an die Gangart gewöhnen

Im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf II, das am vergangenen Mittwoch ausgetragen worden war, stand Suaterna-Florez noch auf dem Platz und erzielte den Ausgleich zum 1:1-Pausenstand. Am Ende stand gegen den Liga-Konkurrenten eine 1:4-Niederlage zu Buche. „So deutlich, wie es das Ergebnis sagt, war es nicht“, meinte Kastrati rückblickend, „wir hatten eine Riesenchance zum 2:1. Dann hätte es vielleicht am Ende anders ausgesehen.“ Nachdem die Gäste zum 2:1 trafen, warf Kastrati seinen Plan, die „erste Elf“ 75 Minuten spielen zu lassen, über den Haufen. „Ich habe dann die ganzen A-Jugendlichen gebracht, damit sie sehen, was sie in der Oberliga erwartet. Es war wichtig für die Jungs, sich mit guten Oberligaspielern, die zwar auch noch jung sind, aber auch aus Leistungszentren kommen, zu messen. Von daher war das Ergebnis für mich hinterher total uninteressant.“