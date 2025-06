Styrum hält trotz Niederlage die Klasse, Tor-Spektakel in Essen

Schon am Mittwochabend startete das Saisonfinale der Bezirksliga, Gruppe 6 in die Woche, als Rheinland Hamborn Aufsteiger Fatihspor Essen 2001 mit einem spektakulären 5:4-Endergebnis bezwang. Am Sonntag folgten dann die restlichen Begegnungen, das Hauptaugenmerk lag dabei auf zwei Partien: Während der 1. FC Mülheim-Styrum bei SuS 09 Dinslaken mit 1:3 verlor, blieb auch Aufsteiger TSV Bruckhausen auswärts beim Mülheimer SV punktlos. Somit verpasst es der TSV, am letzten Spieltag doch noch die Klasse zu halten und muss demnach in die Abstiegs-Relegation.

Parallel kam es derweil zum Spitzenspiel zwischen Meister SC Werden-Heidhausen und Verfolger DJK Sportfreunde Katernberg, bei dem es allerdings um nichts Zählbares mehr ging. Nach abwechslungsreichen und spektakulären 90 Minuten war mit einem torreichen 3:3-Remis kein Sieger gefunden.