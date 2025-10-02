St.Wolfgang/Lengdorf-Trio macht Druck auf Führungsduo

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksliga Oberbayern 01 in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mathilde Golla erwischte gegen die SG Neubeuern am vergangenen Wochenende einen Sahnetag und erzielte alle Treffer beim 4:2-Heimsieg. Damit hat sie sich mit einem Schlag auf Rang eins in der Bezirksliga 01 katapultiert.

Dort steht sie gemeinsam mit Sandra Moleh von der SG TSV Aßling. Sie blieb zwar am vergangenen Spieltag ohne Treffer, schnürte dafür aber an Spieltag eins und zwei jeweils einen Doppelpack und ist im Kampf um die 15 Tragerl ERDINGER Weißbier auf Augenhöhe mit Golla.