STV Hünxe setzt im Spitzenspiel ein Ausrufezeichen

Der STV Hünxe hat das Topspiel der Kreisliga B2 eindrucksvoll für sich entschieden. Gegen den direkten Verfolger SV Rees setzte sich der Tabellenführer vor heimischer Kulisse hochverdient mit 3:0 (1:0) durch und untermauerte nun mit zehn Punkte Vorsprung eindrucksvoll seine Ambitionen in dieser Saison.

Die Hausherren fanden sofort gut in die Partie und setzten die Gäste früh unter Druck. Bereits nach zwei Minuten bot sich Paul Fengels die große Möglichkeit zur frühen Führung, sein Abschluss verfehlte das Tor jedoch knapp. Hünxe blieb spielbestimmend, agierte mutig nach vorne und ließ Rees kaum zur Entfaltung kommen.

Kurz vor dem Pausenpfiff belohnten sich die Hausherren für ihren Aufwand. Nach einem starken diagonalen Ball aus der Defensive behielt Laurin Oschinsky die Übersicht, ging noch einige Meter und vollendete aus spitzem Winkel mithilfe des Innenpfostens zum 1:0 (43.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Schweds-Elf die klar bessere Mannschaft. Rees tat sich weiterhin schwer, Zugriff auf das Spiel zu bekommen, während Hünxe ruhig und zielstrebig agierte. In der 67. Minute war es erneut Oschinsky, der nach einem Ball in die Schnittstelle cool blieb und auf 2:0 stellte – bereits sein zehntes Saisontor. Die endgültige Entscheidung fiel in der 74. Minute. Wieder kombinierte sich Hünxe clever durch die Reeser Abwehr, Tom Hasel ließ seinen Gegenspieler stehen und traf aus rund 20 Metern präzise in die lange Ecke zum 3:0-Endstand. In der Schlussphase verwaltete der Spitzenreiter das Ergebnis souverän und ließ nichts mehr anbrennen.

Marvin Schweds, Trainer der Rot-Weißen erklärte nach der Partie: „Ich bin heute unfassbar stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Es war ein mentaler Kampf gegen einen sehr starken Gegner. Heute hat man trotz des Altersunterschieds gesehen, zu welcher fußballerischen Qualität wir fähig sind. Wir haben gezeigt, dass das kein klassischer B-Liga-Fußball ist, sondern dass hier definitiv mehr möglich ist. Das war ein ganz großer und wichtiger Schritt für unsere Truppe – und er macht mich extrem glücklich, Trainer dieser Mannschaft zu sein.“

Sein gegenüber der ehemaliger Oberligaspieler des 1.FC Kleve, seid dieser Saison Spielertrainer bei den Grün-Weißen fand deutliche Worte für die Niederlage. Pascal Hühner äußerte sich strittig: „Wir haben heute absolut verdient verloren und hätten gegen diese spielstarke Truppe auch gut und gerne zwei oder drei Tore höher verlieren können. Uns hat in der ersten Halbzeit der Zugriff gefehlt, obwohl wir uns auf die Dreierkette vorbereitet hatten – das enttäuscht mich. Ein großes Manko war heute ebenfalls, dass wir sowohl im Kopf als auch läuferisch einen Tick zu langsam waren. Das hat am Ende klar zu dieser Niederlage geführt.“

Für beide Mannschaften geht es jetzt in die Winterpause, ehe im Januar die Stadtmeisterschaften in der Halle stattfinden. Im Ligabetrieb beginnt die Kreisliga B wieder am ersten März Wochenende.

