Stuttgarter Kickers: Zwei Spieler, ein gemeinsamer Weg zurück

Felix Dornebusch: Wieder auf dem Platz – und wieder Bälle fangen

Für Felix Dornebusch, der sich im Januar 2025 verletzte und in Heidelberg operiert wurde, beginnt nun der letzte Abschnitt der langen Reha. Er erklärt, dass er sich aktuell „im letzten Teil der Reha“ befindet und nun mit der Wiedereingliederung auf dem Platz startet. „Endlich wieder Bälle fangen zu können, tut dem Kopf natürlich gut“, sagt der Keeper.

Seine Tage sind weiterhin voll: fünf Reha-Einheiten pro Woche, zusätzlich tägliches Training und Behandlung am Vereinsgelände. Der nächste Schritt für ihn ist klar – der Wiedereinstieg ins Torwarttraining.

Gleichzeitig blieb Felix Dornebusch während der gesamten Zeit nah am Team. Durch seine Funktion als Interimstorwarttrainer verbrachte er viel Zeit mit der Mannschaft. „Mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, ist aktuell der größte Motivationsschub für mich“, erklärt er.

Für ein Comeback vor Jahresende ist es dennoch zu früh. „Wir haben nur noch drei Partien – das ist unrealistisch“, sagt Dornebusch. Sein Ziel ist es, über die Winterpause eine stabile Basis zu schaffen und zur Vorbereitung wieder vollständig bereit zu sein.