Stuttgarter Kickers: Zwei Abgänge des Regionalligisten stehen fest

David Braig spielt seit Januar 2020 für die Stuttgarter Kickers und absolvierte bislang 154 Pflichtspiele im blau-weißen Trikot. Dabei erzielte der 34-jährige Stürmer 56 Tore und bereitete 26 weitere Treffer vor. David prägte die Kickers in den vergangenen Jahren nicht nur sportlich, sondern auch menschlich und war auf und neben dem Platz eine wichtige Persönlichkeit innerhalb der Mannschaft.

Meris Skenderovic war im August 2024 vom Halleschen FC zu den Stuttgarter Kickers gewechselt. Der Offensivspieler kam bislang auf 32 Einsätze und erzielte dabei drei Tore.

„Die Zeit bei den Kickers mit meinen Jungs wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Der Aufstieg in die Regionalliga, der Pokalsieg, aber auch die Niederlagen haben mich geprägt und werden immer ein Teil von mir sein. Ein besonderes Dankeschön geht an die Fans, die Ehrenamtlichen, meine Mitspieler, den Verein und natürlich auch an meine Freunde und meine Familie, die mich immer unterstützt haben“, sagt David Braig.

„Ich bin dankbar, Teil der Mannschaft gewesen zu sein. Auch wenn es sportlich nicht immer so gelaufen ist, wie ich mir das persönlich vorgestellt habe, habe ich trotz der Widerstände täglich an mir gearbeitet. Ich wünsche dem Verein und der Mannschaft für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute“, sagt Meris Skenderovic.

Geschäftsführer Lutz Siebrecht erklärt: „Ich kenne David schon sehr lange und konnte ihn damals von einem Wechsel auf die Waldau überzeugen. Er hat den Verein in den vergangenen Jahren mitgeprägt und hatte großen Anteil an unserer sportlichen Entwicklung. Meris hat sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft gestellt. Im Zuge unserer Planungen und mit Blick auf die zukünftige Ausrichtung des Kaders sind wir aber gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, die Verträge nicht zu verlängern.“

Die Stuttgarter Kickers bedanken sich bei David Braig und Meris Skenderovic für ihren Einsatz im blau-weißen Trikot und wünschen beiden Spielern für ihre sportliche und private Zukunft alles Gute.