Stuttgarter Kickers: "Zum Abschluss eine sehr schöne Aufgabe"

Ausgangslage: Nur ein Tabellenplatz liegt zwischen den Stuttgarter Kickers und Eintracht Trier. Die Blauen stehen derzeit mit 26 Zählern auf dem 12. Rang, während Trier auf Platz 10 mit zwei Punkten mehr steht. Die Kickers und Trier haben beide bisher acht Spiele gewonnen, die Gastgeber haben zwei Punkte durch Unentschieden bisher mehr geholt.

Formcheck: Am vergangenen Spieltag kassierte Eintracht-Trier ein 0:1 bei der SG Barockstadt. David Siebert traf in der 62. Minuten zum entscheidenden Siegtreffer. Zuvor hatte die Eintracht mit zwei Remis und einem Sieg drei Spiele ohne Niederlage bestritten. Das letzte verlorene Duell war ein 2:3 am 1. November bei Hessen Kassel. Auffällig: 22 seiner bisher 28 Punkte hat Trier zuhause geholt und steht damit in der Heimtabelle auf dem ersten Platz. Die bisher einzige Niederlage vor eigenem Publikum gab es Ende August gegen den SGV Freiberg.

Der Trainer: Seit Juli 2023 steht Thomas Klasen an der Seitenlinie der Eintracht. Der ehemalige Akteur von TuS Koblenz oder auch des 1. FC Kaiserslautern II war vor seinem Engagement in Trier als Co-Trainer beim 1. FC Köln II tätig. In bisher 102 Spielen an der Seitenlinie holte das Team, das der Coach auch schon in der Oberliga betreute, im Schnitt 1,93 Punkte.

Personalie im Blickpunkt: Eine besonders interessante Personalie ist aus Sicht der Stuttgarter Kickers Sinan Tekerci. Der Offensivspieler, der von Juli 2023 bis diesen Sommer – und zuvor auch in der Jugend – für die Blauen auflief, ist seit vergangenen September Teil von Eintracht Trier. In bisher sieben Einsätzen gelang ihm eine Torvorlage. Für die Blauen kam er auf 55 Einsätze (4 Tore, 14 Vorlagen).

Rückblick auf das Hinspiel: Das Hinspiel fand am dritten Spieltag statt. Am 17. August trennten sich beide Teams mit 1:1. Nachdem Trier in der 9. Minute durch Mateo Biondic in Führung ging, glich Melkamu Frauendorf in der 29. Minute zum Untentschieden aus. Im Anschluss gelang keinem der beiden Teams mehr der entscheidende Siegtreffer.

Das sagt Cheftrainer Marco Wildersinn: „Trier hat sich nach dem Wiederaufstieg stetig weiterentwickelt und spielt eine stabile Saison. Sie gehören zum sehr breiten Mittelfeld der Liga und holen vor allem zu Hause deutlich mehr Punkte als auswärts. Was sie auszeichnet, ist ihr überfallartiges Offensivspiel, durch das sie viele Torabschlüsse generieren. Insgesamt sind sie eine solide Mannschaft mit einer guten Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen, spannenden Talenten. In der Offensive stechen Matteo Bondic und einer der besten Neuner der Liga, Damjan Marceta, besonders hervor. Aber auch auf den anderen Positionen sind sie sehr gut besetzt. Für uns ist das zum Abschluss eine sehr schöne Aufgabe, auf die wir uns freuen.“

Personalsituation bei den Kickers: Weiterhin nicht zur Verfügung stehen Felix Dornebusch und David Stojak (beide Kreuzbandriss). Melkamu Frauendorf fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus, Oskar Hencke (Adduktoren) bleibt fraglich. Auch Christian Mauersberger (Infekt) und Marlon Faß (Rückenprobleme) stehen noch auf der Kippe. Mario Borac kehrt nach seiner 5. gelben Karte zurück.

Die Kickers bieten in Kooperation mit LEAGUES einen kostenpflichtigen Livestream an.

Der Link zum Streaming-Server: https://www.leagues.football/svk