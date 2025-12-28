Stuttgarter Kickers ziehen Hinrunden-Fazit

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Stuttgarter Kickers haben die Analyse des vergangenen halben Jahres beendet und gleichzeitig auch die Erwartungen für die Rückrunde festgehalten: „Wir waren alle mit den vergangenen sechs Monaten nicht zufrieden und wollen für die restlichen Spielen an verschiedenen Stellschrauben drehen“, sagt Präsident Professor Dr. Rainer Lorz.
Man habe es sich nicht leicht gemacht, erklärt der Präsident weiter, die Lage aus allen Seiten betrachtet und auch mit Trainer Marco Wildersinn besprochen. Man war sich einig, dass die Veränderungen nicht im personellen Bereich liegen sollen. Lorz: „Wir sind alle der Meinung, dass wir mit den vorhandenen Ressourcen und den Verantwortlichen mehr herausholen können.“ Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport, ergänzt: „Ich bin nach den Gesprächen optimistisch, dass wir in den verbleibenden Spielen eine Kickers Mannschaft sehen werden, die mit einfachem klaren Spielsystem und intensivem Spiel gegen den Ball uns allen Spaß und Freude bereiten wird.“
„Natürlich wollen wir uns auch in der Tabelle verbessern“, sagt der Präsident, „aber wie bereits bei der Mitgliederversammlung erwähnt, wollen wir in dieser Saison insbesondere eine gesunde und seriöse fußballerische und geschäftliche Basis aufbauen, von der wir dann angreifen können. Dabei spielt die weitere Förderung der Jugend eine elementare Rolle.“
Das Ziel des Vereins bleibe unverändert. „Wir wollen auf Dauer in die dritte Liga. Aber eben nicht als Sternschnuppe, sondern als stabiler Verein und mit Amtsträgern, die sich ihrer Verantwortung für den Verein bewusst sind.“