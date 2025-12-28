Stuttgarter Kickers ziehen Hinrunden-Fazit

Die Stuttgarter Kickers haben die Analyse des vergangenen halben Jahres beendet und gleichzeitig auch die Erwartungen für die Rückrunde festgehalten: „Wir waren alle mit den vergangenen sechs Monaten nicht zufrieden und wollen für die restlichen Spielen an verschiedenen Stellschrauben drehen“, sagt Präsident Professor Dr. Rainer Lorz.

Man habe es sich nicht leicht gemacht, erklärt der Präsident weiter, die Lage aus allen Seiten betrachtet und auch mit Trainer Marco Wildersinn besprochen. Man war sich einig, dass die Veränderungen nicht im personellen Bereich liegen sollen. Lorz: „Wir sind alle der Meinung, dass wir mit den vorhandenen Ressourcen und den Verantwortlichen mehr herausholen können.“ Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport, ergänzt: „Ich bin nach den Gesprächen optimistisch, dass wir in den verbleibenden Spielen eine Kickers Mannschaft sehen werden, die mit einfachem klaren Spielsystem und intensivem Spiel gegen den Ball uns allen Spaß und Freude bereiten wird.“