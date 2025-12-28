Stuttgarter Kickers: "Wir wollen auf Dauer in die dritte Liga"

„Natürlich wollen wir uns auch in der Tabelle verbessern“, sagt der Präsident, „aber wie bereits bei der Mitgliederversammlung erwähnt, wollen wir in dieser Saison insbesondere eine gesunde und seriöse fußballerische und geschäftliche Basis aufbauen, von der wir dann angreifen können. Dabei spielt die weitere Förderung der Jugend eine elementare Rolle.“

Das Ziel des Vereins bleibe unverändert. „Wir wollen auf Dauer in die dritte Liga. Aber eben nicht als Sternschnuppe, sondern als stabiler Verein und mit Amtsträgern, die sich ihrer Verantwortung für den Verein bewusst sind.“

+++

So sieht die Tabelle der Regionalliga Südwest aus:

1. SGV Freiberg 20 12-5-3 43:18 41

2. SG Sonnenhof Großaspach (Auf) 20 11-7-2 60:29 40

3. FSV Mainz 05 II 20 9-7-4 34:27 34

4. FSV Frankfurt 20 10-3-7 32:24 33

5. SV Sandhausen (Ab) 20 10-3-7 34:36 33

6. FC 08 Homburg 20 8-8-4 40:27 32

7. TSV Steinbach Haiger 20 8-8-4 40:28 32

8. FC-Astoria Walldorf 20 9-4-7 42:40 31

9. SV Stuttgarter Kickers 20 9-2-9 28:30 29

10. KSV Hessen Kassel 20 7-7-6 35:30 28

11. SV Eintracht Trier 05 20 8-4-8 35:33 28

12. Kickers Offenbach 20 7-6-7 34:36 27

13. SG Barockstadt Fulda Lehnerz 20 6-8-6 32:27 26

14. SC Freiburg II 20 7-5-8 41:47 26

15. Bayern Alzenau (Auf) 20 4-4-12 24:42 16

16. TSG Balingen (Auf) 20 4-4-12 23:49 16

17. Bahlinger SC 20 2-5-13 18:47 11

18. TSV Schott Mainz (Auf) 20 2-4-14 22:47 10