Stuttgarter Kickers: "Wir haben uns gut reingearbeitet"

In einem intensiven letzten Vorbereitungsspiel belohnten sich die Blauen nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelschlag für ihre engagierte Leistung. Der eingewechselte David Braig traf zur 1:0-Führung (50.) und nur drei Zeigerumdrehungen später erhöhte Milan Petrovic von der Fünfmeterraumlinie zum 2:0-Endstand.

„Freiburg hatte ein gutes Spieltempo, da mussten wir uns in den ersten Minuten ein bisschen daran gewöhnen. Aber wir haben uns dann gut reingearbeitet und unsere Aktionen nach vorne gehabt“, zeigte sich Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn zufrieden. „In einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatten wir auch unsere spielerischen Momente. Nach dem Seitenwechsel haben wir zwei Möglichkeiten genutzt, um in Führung zu gehen und es uns trotz einiger Wechsel nicht mehr nehmen lassen.“

Neben Rückkehrer Vincent Schwab, der nach seiner Handverletzung erstmals zum Einsatz im Trikot der Blauen kam, testeten die Kickers auch Leon Zeqiraj. Der 20-jährige Innenverteidiger von US Avellino, Kapitän der kosovarischen U21-Nationalmannschaft, durfte sich in der Schlussphase präsentieren.

Lukas Kiefer nach seinem ersten Spiel als neuer Kapitän der der Stuttgarter Kickers: „Das Amt innezuhaben erfüllt mich mit sehr viel Stolz und ist natürlich auch eine Verantwortung, die ich aber gerne übernehmen möchte. Wir haben 2:0 gewonnen und die Entwicklung in der Vorbereitung war auf alle Fälle positiv.“

Ausblick

Die Stuttgarter Kickers treffen in der zweiten Runde des DB Regio wfv-Pokals auf den 1. Göppinger SV. Der GSV besiegte am Freitagabend den TSV Köngen mit 4:0.

Gespielt wird am Dienstag, 29. Juli 2025 um 19:00 Uhr im Stadion an der Hohenstaufenstraße in Göppingen.