Stuttgarter Kickers: "Wir haben es nicht gemacht"

Die Stuttgarter Kickers verloren zum Rückrundenauftakt in der Regionalliga gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 0:1 (0:0). Vor 3.180 Zuschauern im GAZi-Stadion auf der Waldau erzielte Moritz Dittmann unmittelbar nach der Pause das Tor des Tages (48.). Die größte Chance zum Ausgleich verpasste Flamur Berisha, der mit seinem Handelfmeter Samuel Zapico Lopez im SG-Tor nach einer guten Stunde Spielzeit nicht überwinden konnte. Berisha und auch Kapitän Lukas Kiefer absolvierten am Samstag ihr 100. Ligaspiel im Trikot der Blauen.

Mit einer Änderung ging Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn in die Partie und begann bei frostigen Temperaturen auf der Waldau mit Lukas Kiefer für den gelbgesperrten David Tomić.

Die erste große Gelegenheit gehörte dann den Hessen. Dittmann tauchte nach 21 Minuten halbrechts frei vor Kickers-Keeper Léon Neaimé auf, der den Abschluss allerdings stark zur Ecke parierte. Auf der Gegenseite verpasste Kapitän Kiefer (29.) aus zehn Metern die Führung für die Blauen und scheiterte Zapico Lopez. Bis zur Pause entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Halbchancen auf beiden Seiten. So es torlos in die Kabinen.

Dittmann trifft - Kickers vergeben Großchancen und Elfmeter

Unverändert kamen beide Teams aus der Pause – und Fulda erwischte den perfekten Start. Nach einem Kickers-Eckball schaltete das Team von Marcel Niesner, der den erkrankten Cheftrainer Daniyel Cimen vertrat, blitzschnell um. Tim Korzuschek trug den Konter in den Strafraum, die Kickers-Abwehr konten nicht mehr entscheidend stören, und Dittmann nutzte die Gelegenheit eiskalt zur 1:0-Führung (48.).

Fünf Minuten später verpasste Kiefer den schnellen Ausgleich und scheiterte aus nächster Nähe erneut an Zapico Lopez. Und nur eine Zeigerumdrehung später klärte Milian Habermehl den Schuss von Oskar Hencke für seinen bereits geschlagenen Torhüter auf der Linie.

In der 62. Minute die größte Chance zum Ausgleich: Nach einem Handspiel von Roko Ivankovic zeigte Schiedsrichter Philipp Hofheinz folgerichtig auf den Punkt. Flamur Berisha trat an seinem 26. Geburtstag an, aber auch er fand in Zapico Lopez seinen Meister.

Spannung bis zum Schluss

In der Schlussphase warfen die Kickers alles nach vorne. Dadurch ergaben sich Räume für die Hessen, die mehrfach die Entscheidung hätten herbeiführen können: Tobias Göbel köpfte freistehend vorbei (73.), Leon Pomnitz scheiterte an Neaimé (82.). In der Nachspielzeit setzte erneut Göbel einen weiteren Torschuss hauchzart am linken Pfosten vorbei.

Mit der letzten Aktion in der Partie hatte Mario Borac nochmal die Ausgleichschance auf dem Fuß, aber der bärenstarke Torhüter Zapico Lopez hielt den Auswärtssieg für die SG Brockstadt Fulda-Lehnerz fest.

Anschließend verabschiedeten die enttäuschten Fans der Blauen mit einem gellenden Pfeifkonzert die Mannschaft nach dem letzten Heimspiel des Jahres unter dem Fernsehturm.

Stimmen zum Spiel:

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn: „In der ersten Hälfte hatten wir die Kontrolle über das Spiel, aber es sprang zu wenig offensive Torgefahr heraus, bis auf die hundertprozentige Chance aus kurzer Distanz, die Zapico hält. Aber zugelassen haben wir im ersten Spielabschnitt eigentlich nichts. Und dann kriegst du kurz nach der Halbzeit diesen Konter. Wir haben die Möglichkeit ihn zu unterbinden, am Ende noch zu klären, aber wir gehen in Rückstand.



Das macht schon was mit dem Kopf, aber wir sind gut damit umgegangen. Und hatten in der Folge klarste Möglichkeiten, das Spiel zumindest auszugleichen. Es ist klar, dass es etwas offener wird, der Gegner zu mehr Räumen und Konterchancen kommt. Und trotzdem, wir sind bis zum Ende drangeblieben. Da war der absolute Wille bis zur letzten Sekunde vorhanden, dieses Tor zu machen. Wir haben es nicht gemacht. Und das ist etwas, das wir uns vorwerfen müssen. Und ist der Grund, warum wir jetzt stehen wieder mit leeren Händen dastehen.“

Ausblick:

Am Sonntag, 30.11.2025 reisen die Stuttgarter Kickers zum SV Sandhausen. Anpfiff im GP Stadion am Hardtwald in Sandhausen ist um 14.00 Uhr.