Stuttgarter Kickers: Welche Testspiele sind geplant?

Am 14. Januar 2026 startet unsere 1. Mannschaft im ADM-Sportpark in die Wintervorbereitung. Mit dem Trainingsauftakt beginnt eine intensive Phase, in der nicht nur auf dem Trainingsplatz hart gearbeitet wird, sondern auch mehrere Testspiele auf dem Programm stehen, um die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen.

Testspiele im Überblick:

• 17.01.2026: Kickers – Young Boys Reutlingen (VL)

• 24.01.2026: Kickers – 1. CfR Pforzheim (OL)

• 31.01.2026: Kickers – SpVgg Unterhaching (RL)

• 07.02.2026: FC Bayern München II (RL) – Kickers

• 14.02.2026: Kickers – 1. FC Nürnberg II (RL)

+++

So sieht die Tabelle der Regionalliga Südwest aus:

1. SGV Freiberg 20 12-5-3 43:18 41

2. SG Sonnenhof Großaspach (Auf) 20 11-7-2 60:29 40

3. FSV Mainz 05 II 20 9-7-4 34:27 34

4. FSV Frankfurt 20 10-3-7 32:24 33

5. SV Sandhausen (Ab) 20 10-3-7 34:36 33

6. FC 08 Homburg 20 8-8-4 40:27 32

7. TSV Steinbach Haiger 20 8-8-4 40:28 32

8. FC-Astoria Walldorf 20 9-4-7 42:40 31

9. SV Stuttgarter Kickers 20 9-2-9 28:30 29

10. KSV Hessen Kassel 20 7-7-6 35:30 28

11. SV Eintracht Trier 05 20 8-4-8 35:33 28

12. Kickers Offenbach 20 7-6-7 34:36 27

13. SG Barockstadt Fulda Lehnerz 20 6-8-6 32:27 26

14. SC Freiburg II 20 7-5-8 41:47 26

15. Bayern Alzenau (Auf) 20 4-4-12 24:42 16

16. TSG Balingen (Auf) 20 4-4-12 23:49 16

17. Bahlinger SC 20 2-5-13 18:47 11

18. TSV Schott Mainz (Auf) 20 2-4-14 22:47 10

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________