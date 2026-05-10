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Vereinsnachrichten
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Stuttgarter Kickers: Wahl zum Spieler der Saison 2025/26
Die Stuttgarter Kickers suchen mit Euch wie in den vergangenen Jahren den Kickers-Spieler der Saison 2025/26. Welcher Spieler erhält beim letzten Heimspiel am kommenden Samstag gegen den Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach die Auszeichnung der Fans?