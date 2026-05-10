Stuttgarter Kickers: Wahl zum Spieler der Saison 2025/26

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers suchen mit Euch wie in den vergangenen Jahren den Kickers-Spieler der Saison 2025/26. Welcher Spieler erhält beim letzten Heimspiel am kommenden Samstag gegen den Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach die Auszeichnung der Fans?

Abstimmen könnt Ihr ab sofort bis Dienstag, 12.05.2026 20:00 Uhr auf der Homepage der Stuttgarter Kickers 👉🏻 Wahl Spieler der Saison 2025/26