 2026-05-06T12:44:31.715Z

Vereinsnachrichten

Stuttgarter Kickers: Wahl zum Spieler der Saison 2025/26

von Stuttgarter Kickers Presse · Heute, 17:01 Uhr · 0 Leser
– Foto: Stuttgarter Kickers

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Regionalliga Südwest
Stg. Kickers

Die Stuttgarter Kickers suchen mit Euch wie in den vergangenen Jahren den Kickers-Spieler der Saison 2025/26. Welcher Spieler erhält beim letzten Heimspiel am kommenden Samstag gegen den Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach die Auszeichnung der Fans?

Abstimmen könnt Ihr ab sofort bis Dienstag, 12.05.2026 20:00 Uhr auf der Homepage der Stuttgarter Kickers 👉🏻 Wahl Spieler der Saison 2025/26

Unter allen Teilnehmenden verlosen die Blauen ein von der Mannschaft unterschriebenes Trikot. Mitmachen lohnt sich also - viel Glück!