Allgemeines
Stuttgarter Kickers vor Flutlichtkracher, Spitzenreiter beim Letzten

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 5. Spieltags

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Nach vier Spieltagen zeichnet sich in der Regionalliga Südwest ein klares Bild ab: Der SGV Freiberg und der TSV Steinbach Haiger führen die Tabelle ungeschlagen an, während Aufsteiger wie SG Sonnenhof Großaspach und Bayern Alzenau für Furore sorgen. Am fünften Spieltag kommt es zu spannenden Duellen.

Wie wird das württembergische Duell zwischen dem SGV Freiberg und der TSG Balingen enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa hier mit.

---

Morgen, 19:00 Uhr
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
19:00live

Die Stuttgarter Kickers (7 Punkte) empfangen Kickers Offenbach (6 Punkte). Beide Teams liegen im Mittelfeld, wobei die Kickers zuletzt unterlagen, während Offenbach am 4. Spieltag 1:3 gegen TSV Steinbach Haiger verlor. Das Duell verspricht engen Kampf um die Platzierungen, besonders im Mittelfeld der Tabelle.

---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
14:00live

Spitzenreiter SGV Freiberg (12 Punkte) trifft auf Aufsteiger TSG Balingen (3 Punkte). Freiberg ist bisher ungeschlagen und konnte 14 Tore erzielen. TSG Balingen rangiert am Tabellenende und musste zuletzt eine 1:4-Niederlage gegen FC 08 Homburg hinnehmen. Freiberg will seine Serie fortsetzen und die Tabellenführung ausbauen.

---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
14:00live

TSV Steinbach Haiger (12 Punkte) empfängt FSV Mainz 05 II (7 Punkte). Steinbach Haiger ist ebenfalls noch ungeschlagen und erzielte 13 Tore. Mainz 05 II gewann zuletzt 3:0 gegen die Stuttgarter Kickers. Beide Teams streben nach Punkten, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben.

---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
14:00

FSV Frankfurt (9 Punkte) spielt gegen TSV Schott Mainz (3 Punkte). Frankfurt gewann zuletzt bei KSV Hessen Kassel mit 1:0 und will den Anschluss an die Topteams halten. TSV Schott Mainz sucht nach dem zweiten Saisonsieg, nachdem sie zuletzt 2:4 gegen SG Barockstadt Fulda Lehnerz unterlagen.

---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
14:00live

FC 08 Homburg (7 Punkte) empfängt FC-Astoria Walldorf (4 Punkte). Homburg ist nach dem 4:1-Sieg gegen TSG Balingen gut in Form, während Walldorf zuletzt einen 0:4-Erfolg gegen SV Sandhausen hinnehmen musste. Das Duell verspricht eine offensive Partie mit vielen Toren.

---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
14:00live

SG Barockstadt Fulda Lehnerz (3 Punkte) trifft auf Bahlinger SC (3 Punkte). Beide Teams stehen in der unteren Tabellenhälfte und suchen dringend Punkte, um dem Abstiegskampf zu entkommen. Fulda Lehnerz gewann zuletzt 4:2 gegen TSV Schott Mainz, während Bahlingen 1:2 gegen Bayern Alzenau verlor.

---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
14:00live

Bayern Alzenau (4 Punkte) empfängt KSV Hessen Kassel (4 Punkte). Beide Teams befinden sich im Mittelfeld und wollen nach zuletzt gemischten Ergebnissen Punkte sammeln. Alzenau gewann 2:1 gegen Bahlinger SC, Kassel verlor 0:1 gegen FSV Frankfurt.

---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
14:00

SV Sandhausen (3 Punkte) empfängt SC Freiburg II (4 Punkte). Sandhausen sucht nach dem zweiten Sieg, nachdem sie zuletzt 0:4 gegen FC-Astoria Walldorf unterlagen. Freiburg II konnte zuletzt gegen SG Sonnenhof Großaspach nicht gewinnen. Beide Teams benötigen dringend Punkte für den Klassenerhalt.

---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
14:00live

SG Sonnenhof Großaspach (9 Punkte) trifft auf SV Eintracht Trier 05 (4 Punkte). Großaspach ist eines der Topteams der Liga und will seine Serie fortsetzen, während Trier zuletzt 1:4 gegen SGV Freiberg verlor und punkten muss, um Anschluss an das Mittelfeld zu halten.

