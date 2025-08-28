Stuttgarter Kickers vor Flutlichtkracher, Spitzenreiter beim Letzten

Nach vier Spieltagen zeichnet sich in der Regionalliga Südwest ein klares Bild ab: Der SGV Freiberg und der TSV Steinbach Haiger führen die Tabelle ungeschlagen an, während Aufsteiger wie SG Sonnenhof Großaspach und Bayern Alzenau für Furore sorgen. Am fünften Spieltag kommt es zu spannenden Duellen.
Wie wird das württembergische Duell zwischen dem SGV Freiberg und der TSG Balingen enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa hier mit.
Die Stuttgarter Kickers (7 Punkte) empfangen Kickers Offenbach (6 Punkte). Beide Teams liegen im Mittelfeld, wobei die Kickers zuletzt unterlagen, während Offenbach am 4. Spieltag 1:3 gegen TSV Steinbach Haiger verlor. Das Duell verspricht engen Kampf um die Platzierungen, besonders im Mittelfeld der Tabelle.
Spitzenreiter SGV Freiberg (12 Punkte) trifft auf Aufsteiger TSG Balingen (3 Punkte). Freiberg ist bisher ungeschlagen und konnte 14 Tore erzielen. TSG Balingen rangiert am Tabellenende und musste zuletzt eine 1:4-Niederlage gegen FC 08 Homburg hinnehmen. Freiberg will seine Serie fortsetzen und die Tabellenführung ausbauen.
TSV Steinbach Haiger (12 Punkte) empfängt FSV Mainz 05 II (7 Punkte). Steinbach Haiger ist ebenfalls noch ungeschlagen und erzielte 13 Tore. Mainz 05 II gewann zuletzt 3:0 gegen die Stuttgarter Kickers. Beide Teams streben nach Punkten, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben.
FSV Frankfurt (9 Punkte) spielt gegen TSV Schott Mainz (3 Punkte). Frankfurt gewann zuletzt bei KSV Hessen Kassel mit 1:0 und will den Anschluss an die Topteams halten. TSV Schott Mainz sucht nach dem zweiten Saisonsieg, nachdem sie zuletzt 2:4 gegen SG Barockstadt Fulda Lehnerz unterlagen.
FC 08 Homburg (7 Punkte) empfängt FC-Astoria Walldorf (4 Punkte). Homburg ist nach dem 4:1-Sieg gegen TSG Balingen gut in Form, während Walldorf zuletzt einen 0:4-Erfolg gegen SV Sandhausen hinnehmen musste. Das Duell verspricht eine offensive Partie mit vielen Toren.
SG Barockstadt Fulda Lehnerz (3 Punkte) trifft auf Bahlinger SC (3 Punkte). Beide Teams stehen in der unteren Tabellenhälfte und suchen dringend Punkte, um dem Abstiegskampf zu entkommen. Fulda Lehnerz gewann zuletzt 4:2 gegen TSV Schott Mainz, während Bahlingen 1:2 gegen Bayern Alzenau verlor.
Bayern Alzenau (4 Punkte) empfängt KSV Hessen Kassel (4 Punkte). Beide Teams befinden sich im Mittelfeld und wollen nach zuletzt gemischten Ergebnissen Punkte sammeln. Alzenau gewann 2:1 gegen Bahlinger SC, Kassel verlor 0:1 gegen FSV Frankfurt.
SV Sandhausen (3 Punkte) empfängt SC Freiburg II (4 Punkte). Sandhausen sucht nach dem zweiten Sieg, nachdem sie zuletzt 0:4 gegen FC-Astoria Walldorf unterlagen. Freiburg II konnte zuletzt gegen SG Sonnenhof Großaspach nicht gewinnen. Beide Teams benötigen dringend Punkte für den Klassenerhalt.
SG Sonnenhof Großaspach (9 Punkte) trifft auf SV Eintracht Trier 05 (4 Punkte). Großaspach ist eines der Topteams der Liga und will seine Serie fortsetzen, während Trier zuletzt 1:4 gegen SGV Freiberg verlor und punkten muss, um Anschluss an das Mittelfeld zu halten.
