Stuttgarter Kickers: Vertrautes Gesicht fürs Torwartteam

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers verpflichten auf der Torhüterposition Thomas Bromma. Er ergänzt bis zum Saisonende das Torwartteam der Blauen. Der 32-Jährige trug bereits von 2019 bis 2022 das Kickers-Trikot und kehrt nun nach Degerloch zurück.

Zuletzt stand Bromma beim SGV Freiberg unter Vertrag und kam in der Saison 2024/25 auf insgesamt sieben Einsätze. Mit seiner Verpflichtung reagieren die Kickers auf den Abgang von Bela Dumrath und schließen die entstandene Lücke im Torwartteam um Felix Dornebusch, Leon Neaimé und David Mitrovic.