Stuttgarter Kickers: "Versuche, als Letzter aus der Kabine zu gehen"

4. Was möchtest du bei den Kickers erreichen?

Ich möchte eine erfolgreiche Saison mit der Mannschaft spielen und dabei auch meine persönlichen Ziele verfolgen. Schritt für Schritt.

5. Gibt es ein Ritual, bevor du das Spielfeld betrittst?

Ich versuche, als Letzter aus der Kabine zu gehen (lacht). Und vorher telefoniere ich oft mit meinen engsten Begleitern – das gibt mir ein gutes Gefühl!

6. Was ist dein erster Eindruck von Degerloch und der Waldau?

Ein sehr ruhiger und schöner Ort, an dem man sich gut auf den Fußball konzentrieren kann. Umso spannender wird es dann natürlich, wenn es an Spieltagen richtig laut wird. Ich freue mich, hier zu sein.