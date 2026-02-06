Stuttgarter Kickers verpflichten Stürmer Laurin Völlmerk von Stuttgarter Kickers Presse · Heute, 09:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers verstärken sich zur kommenden Saison in der Offensive: Laurin Völlmerk wechselt vom TSV Aindling auf die Waldau. Der 22-jährige Stürmer überzeugte in der laufenden Spielzeit in der Landesliga Bayern mit starken Leistungen. In 18 Pflichtspielen erzielte der klassische Mittelstürmer 20 Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Mit seiner Physis und einer Körpergröße von über 1,90 Metern bringt Völlmerk ideale Voraussetzungen mit.

Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht sagt zur Verpflichtung: „Laurin ist ein Stürmerprofil, das wir gezielt gesucht haben. Er verbindet körperliche Präsenz mit Torinstinkt und Abschlussstärke. Wir beobachten ihn schon länger und freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten.“ Auch Laurin Völlmerk blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Degerloch: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr offen und überzeugend. Die Stuttgarter Kickers sind ein besonderer Traditionsverein, der mich schon sehr früh im Blick hatte – genau das hat mich gereizt. Ich freue mich riesig auf die Waldau, die Fans und darauf, meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen.“