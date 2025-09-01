Stuttgarter Kickers verpflichten Stürmer des FC Bayern München

Die Stuttgarter Kickers haben Stürmer Samuel Unsöld verpflichtet. Der 20-Jährige war zuvor für die zweite Mannschaft des FC Bayern München aktiv.
Der gebürtige Ulmer durchlief in seiner Jugend die Nachwuchsabteilungen in Ulm, Augsburg und beim VfB Stuttgart, ehe er die vergangenen Jahre beim FC Bayern verbrachte. Für die zweite Mannschaft der Münchner absolvierte Samuel Unsöld bereits 30 Spiele in der Regionalliga, in denen der 1,89 Meter große Stürmer sechs Tore erzielte.
Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers: „Mit Samuel konnten wir einen weiteren jungen und entwicklungsfähigen Spieler für uns gewinnen. Er bringt als großgewachsener Stürmer spannende Qualitäten mit und erhöht unsere Variabilität im Angriff. Wir sind sehr froh, dass wir ihn für die Kickers gewinnen konnten.“
+++
So sehen die nächsten Spiele in der Regionalliga Südwest aus:
6. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:00 Uhr Kickers Offenbach - FC 08 Homburg
Fr., 05.09.25 19:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SGV Freiberg
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Stuttgarter Kickers
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - Bayern Alzenau
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - SV Sandhausen
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr TSG Balingen - FSV Frankfurt
So., 07.09.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - TSV Schott Mainz
7. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - Kickers Offenbach
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SV Sandhausen - TSG Balingen
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - Bahlinger SC
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SC Freiburg II
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC 08 Homburg - TSV Steinbach Haiger
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - FC-Astoria Walldorf
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - KSV Hessen Kassel
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - FSV Mainz 05 II
So., 14.09.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SV Eintracht Trier 05
8. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SGV Freiberg
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Stuttgarter Kickers
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - TSV Schott Mainz
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - FC 08 Homburg
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SV Sandhausen
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - FSV Frankfurt
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr TSG Balingen - Bayern Alzenau