Stuttgarter Kickers verpflichten Luca Trslic

Die Stuttgarter Kickers verstärken sich mit Innenverteidiger Luca Trslic. Der 25-Jährige war zuletzt beim 1. FC Schweinfurt 05 unter Vertrag und kommt nun nach Degerloch.
Luca Trslic wurde in der Jugend des FC Ingolstadt ausgebildet und spielte anschließend für den VfB Eichstätt sowie den 1. FC Schweinfurt 05. In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte er 106 Partien in der Regionalliga Bayern sowie 26 Einsätze in der 3. Liga. Dabei erzielte der Defensivspieler insgesamt sechs Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.
Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers, sagt: „Mit Luca gewinnen wir einen körperlich präsenten, schnellen und zweikampfstarken Innenverteidiger, der bereits viel Erfahrung gesammelt hat. Gleichzeitig schließen wir mit seiner Verpflichtung eine weitere wichtige Lücke in unserer Kaderplanung.
Auch Luca Trslic blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung bei den Stuttgarter Kickers, einem Traditionsverein mit tollen Fans. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen, direkt im Trainingslager einzusteigen und gemeinsam mit dem Team die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison zu legen.“