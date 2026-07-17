Stuttgarter Kickers verpflichten Luca Trslic

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers verstärken sich mit Innenverteidiger Luca Trslic. Der 25-Jährige war zuletzt beim 1. FC Schweinfurt 05 unter Vertrag und kommt nun nach Degerloch.

Luca Trslic wurde in der Jugend des FC Ingolstadt ausgebildet und spielte anschließend für den VfB Eichstätt sowie den 1. FC Schweinfurt 05. In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte er 106 Partien in der Regionalliga Bayern sowie 26 Einsätze in der 3. Liga. Dabei erzielte der Defensivspieler insgesamt sechs Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.