Stuttgarter Kickers verpflichten Elvir Zukaj

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers verstärken ihre Defensive mit Elvir Zukaj. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger wechselt vom Regionalligisten Bahlinger SC nach Degerloch und unterschreibt bei den Blauen.

Elvir Zukaj wurde in der Schweiz ausgebildet und stand unter anderem bei den Grasshoppers Zürich unter Vertrag. Zudem absolvierte der Rechtsfuß Einsätze für die albanische U21-Nationalmannschaft. Ende Januar 2026 wechselte er zum Bahlinger SC. In der Rückrunde der Regionalliga Südwest kam der groß gewachsene Innenverteidiger auf elf Einsätze, hinzu kamen drei Partien im Landespokal, in denen ihm ein Treffer gelang.