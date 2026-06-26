Stuttgarter Kickers verpflichten Elvir Zukaj

Die Stuttgarter Kickers verstärken ihre Defensive mit Elvir Zukaj. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger wechselt vom Regionalligisten Bahlinger SC nach Degerloch und unterschreibt bei den Blauen.
Elvir Zukaj wurde in der Schweiz ausgebildet und stand unter anderem bei den Grasshoppers Zürich unter Vertrag. Zudem absolvierte der Rechtsfuß Einsätze für die albanische U21-Nationalmannschaft. Ende Januar 2026 wechselte er zum Bahlinger SC. In der Rückrunde der Regionalliga Südwest kam der groß gewachsene Innenverteidiger auf elf Einsätze, hinzu kamen drei Partien im Landespokal, in denen ihm ein Treffer gelang.
Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers, sagt: „Elvir hat in der Rückrunde beim Bahlinger SC konstant hohes Niveau gezeigt. Er bringt mit seiner Größe, seinem Tempo und seiner Zweikampfstärke genau die Qualitäten mit, die wir für unsere Defensive gesucht haben. Gleichzeitig verfügt er über einen sauberen Spielaufbau und passt mit seiner Mentalität hervorragend zu unserer Mannschaft. Wir freuen uns sehr, dass er sich für die Kickers entschieden hat.“
Elvir Zukaj sagt: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich sofort überzeugt. Die Stuttgarter Kickers sind ein Traditionsverein mit einer großen Wucht. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, vor den Fans im GAZi-Stadion auf der Waldau zu spielen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir eine erfolgreiche Saison erleben.“
Herzlich willkommen bei den Blauen, Elvir!