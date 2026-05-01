Stuttgarter Kickers verpflichten Ben-Luca Fisher

Die Stuttgarter Kickers verstärken sich mit Ben-Luca Fisher. Der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt zur kommenden Saison vom FSV Frankfurt auf die Waldau. In der laufenden Spielzeit kommt er auf bisher 20 Einsätze in der Regionalliga Südwest.
Der Neuzugang spielte zuvor unter anderem für die U23 von Eintracht Frankfurt sowie den FC Gießen. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er beim KSV Baunatal sowie beim FC Schalke 04 und Hessen Kassel.
Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht sagt: „Mit Ben gewinnen wir einen sehr laufstarken und zweikampforientierten Sechser, der genau das Profil mitbringt, das wir für unser Mittelfeld gesucht haben. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten.“
Ben-Luca Fisher selbst sagt: „Die Stuttgarter Kickers sind ein traditionsreicher Verein mit einem spannenden Umfeld. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe hier ab der kommenden Saison, auf das Team und darauf, meinen Teil mit meiner intensiven Spielweise zum Erfolg beizutragen.“