Stuttgarter Kickers verpflichten Ben-Luca Fisher

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers verstärken sich mit Ben-Luca Fisher. Der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt zur kommenden Saison vom FSV Frankfurt auf die Waldau. In der laufenden Spielzeit kommt er auf bisher 20 Einsätze in der Regionalliga Südwest.

Der Neuzugang spielte zuvor unter anderem für die U23 von Eintracht Frankfurt sowie den FC Gießen. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er beim KSV Baunatal sowie beim FC Schalke 04 und Hessen Kassel.