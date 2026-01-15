Stuttgarter Kickers verpflichten Abdoulie Mboob

Einer der zuletzt auffälligisten Spieler in Südbaden, hat den nächsten Schritt in Richtung Profifußball vollzogen. Abdoulie Mboob, bisheriger Torjäger des Oberligisten Türkischer SV Singen schließt sich zur Rückrunde den Stuttgarter Kickers an.

Der 23-Jährige war in der Vorsaison Top-Torjäger der Verbandsliga Südbaden gewesen und auch in der laufenenden Spielzeit nach kurzzeitigem Aufenthalt in der Türkei und anschließender Rückkehr nach Singen wieder eine Bank beim Aufsteiger. Der Ex-Villinger erzielte bisher bei elf Oberliga-Einsätzen elf Treffer. Nun geht es für den schnellen Angreifer bei den Stuttgarter Kickers weiter. Ebenfalls nicht mehr für den Türk. SV Singen auflaufen werden Volkan Bak (BSV Schwenningen), Batuhan Bak (FC Pfaffenweiler) und Denis Hoxha (ESV Südstern Singen).