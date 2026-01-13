Stuttgarter Kickers verpflichten Abdoulie Mboob

Die Stuttgarter Kickers haben mit sofortiger Wirkung Abdoulie Mboob verpflichtet. Der Offensivspieler wechselt zu den Blauen und kann sowohl im Sturm als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden. Bei seinem bisherigen Verein, dem Oberligisten Türkischer SV Singen, kommt der 23-Jährige in dieser Saison in elf Einsätzen auf 11 Treffer.

Abdoulie Mboob bringt Dynamik, Tempo und Variabilität mit und soll so zusätzliche Impulse setzen.