Stuttgarter Kickers verpflichten Abdoulie Mboob

Die Stuttgarter Kickers haben mit sofortiger Wirkung Abdoulie Mboob verpflichtet. Der Offensivspieler wechselt zu den Blauen und kann sowohl im Sturm als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden. Bei seinem bisherigen Verein, dem Oberligisten Türkischer SV Singen, kommt der 23-Jährige in dieser Saison in elf Einsätzen auf 11 Treffer.
Abdoulie Mboob bringt Dynamik, Tempo und Variabilität mit und soll so zusätzliche Impulse setzen.
Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht sagt zur Verpflichtung: „Wir freuen uns sehr, dass wir Abdoulie für die Kickers gewinnen konnten. Er bringt genau die Fähigkeiten mit, die wir gesucht haben. Mit seiner Schnelligkeit und seiner Torgefahr passt er hervorragend in das Profil, das wir für die Offensive noch gesucht haben. Wir sind überzeugt, dass er sich schnell an die höhere Spielklasse anpassen kann und unserer Mannschaft weiterhelfen wird. Wir heißen ihn bei den Kickers herzlich willkommen.“
Viel Erfolg bei den Blauen, Abdoulie!