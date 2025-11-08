Stuttgarter Kickers und SV Sandhausen jubeln – Freiberg stolpert

Der 16. Spieltag der Regionalliga Südwest präsentierte heute enge Ergebnisse und großen Emotionen. Während der SV Sandhausen knapp siegte und die Stuttgarter Kickers mit einem späten Treffer drei Punkte einfuhren, verlor Tabellenführer SGV Freiberg überraschend in Sandhausen. Auch in Fulda, Trier und Balingen ging es intensiv zur Sache.

Am Bieberer Berg herrschte eine Mischung aus Hoffnung und Ernüchterung. Kickers Offenbach kam im Duell gegen den SC Freiburg II nicht über ein 1:1 hinaus – ein Ergebnis, das den Hessen im Kampf um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nur bedingt hilft. Die Gastgeber begannen engagiert und gingen kurz vor der Pause durch Kilian Skolik in der 42. Minute in Führung. Doch Freiburg II schlug nach dem Seitenwechsel zurück. Mathias Fetsch traf in der 56. Minute zum Ausgleich. Es blieb beim 1:1. ---

Der KSV Hessen Kassel setzte sich in einem packenden Duell beim TSV Steinbach Haiger mit 2:1 durch und feierte damit einen wichtigen Auswärtserfolg im oberen Tabellenmittelfeld. Vor 1117 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Gwang-in Lee die Steinbacher in der 48. Minute in Führung – ein Treffer. Doch Kassel bewies Moral und kämpfte sich zurück. Phinees Bonianga sorgte in der 75. Minute für den Ausgleich, ehe Yannick Stark nur neun Minuten später in der 84. Minute die Partie drehte. ---

Der SV Sandhausen hat Tabellenführer SGV Freiberg bezwungen und sich mit einem 1:0-Erfolg zurückgemeldet. In einer umkämpften Partie sorgte Pascal Testroet in der 50. Minute für das Tor des Tages. Der ehemalige Zweitligaprofi traf eiskalt. Freiberg tat sich über weite Strecken schwer, seine spielerische Linie zu finden. Sandhausen verteidigte konzentriert und ließ hinten kaum etwas zu. ---

Vor 3430 Zuschauern im Gazi-Stadion lieferten sich die Stuttgarter Kickers und der FC-Astoria Walldorf ein intensives und stimmungsvolles Duell. Die Gäste gingen in der 37. Minute durch Muhammed Yasin Batuhan Zor in Führung, doch die Kickers fanden nach der Pause eindrucksvoll zurück. David Udogu erzielte in der 47. Minute den Ausgleich, bevor Flamur Berisha in der 82. Minute den umjubelten Siegtreffer markierte. ---

Die SG Sonnenhof Großaspach hat ihren Höhenflug fortgesetzt und bei der SG Barockstadt Fulda Lehnerz mit 2:1 gewonnen. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Michael Kleinschrodt die Gäste in der 66. Minute in Führung. Zehn Minuten später legte Volkan Celiktas zum 2:0 nach. Zwar verkürzte Marvin Pourié in der 88. Minute per Handelfmeter, doch am Ende blieb Großaspach stabil und feierte den nächsten Auswärtssieg. ---

Eintracht Trier besiegte den Bahlinger SC mit 2:1. Alex Echner brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung, doch Trier drehte die Partie im zweiten Durchgang: Dominik Kinscher traf in der 70. Minute zum Ausgleich, sechs Minuten später erzielte Mateo Biondic das 2:1. ---

Im Duell zwischen Bayern Alzenau und dem FC 08 Homburg trennten sich beide Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Ken Mata brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung, ehe Lucas Sitter in der 66. Minute ausglich. Alzenau stemmte sich gegen die drohende Niederlage und zeigte eine kämpferisch ansprechende Leistung. Für Homburg war es dagegen ein Rückschlag im Rennen um die vorderen Plätze. ---

Vor 612 Zuschauern zeigte die TSG Balingen eine starke Vorstellung und ließ dem TSV Schott Mainz kaum Chancen. Matchwinner des Tages war Halim Eroglu, der mit einem Dreierpack glänzte. In der 23. Minute brachte er die Hausherren in Führung, ehe er nur neun Minuten später (32.) auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel blieb Balingen dominant, und erneut war es Eroglu, der in der 70. Minute mit seinem dritten Treffer den Deckel beinahe draufmachte. Zwar konnte Jacob Roden (75.) noch auf 3:1 verkürzen, doch Marko Pilic stellte in der 80. Minute den alten Abstand wieder her und sorgte für den 4:1-Endstand. ---



Das Duell Zweiter gegen Fünfter: 28 Punkte und 28:19 auf der einen, 26 Punkte und 27:17 auf der anderen Seite. Kleiner Abstand, großes Gewicht – wer das Mittelfeld dominiert, bleibt im Titelrennen auf Tuchfühlung.