Stuttgarter Kickers und FSV Waldebene Stuttgart-Ost kooperieren

Partnerschaftliches Zusammenwirken auf Augenhöhe

Im Rahmen einer abgestuften Zusammenarbeit wollen die Vereine zur Saison 2025/2026 in eine Kooperationsphase eintreten, in der bestehende Stärken vernetzt und Synergien genutzt werden – sowohl im aktiven Bereich als auch in der Jugend. Perspektivisch ist ab 2027 eine gemeinsame Struktur im Rahmen einer Fusion vorgesehen. Es geht dabei nicht um ein Aufgehen in einem anderen Verein, sondern um ein partnerschaftliches Zusammenwirken auf Augenhöhe, bei dem beide Seiten ihre Identität wahren und voneinander profitieren.

„Unser gemeinsames Ziel ist es, den Frauenfußball in Stuttgart nachhaltig zu fördern und ein leistungsorientiertes Umfeld zu schaffen, in dem junge Talente sich entwickeln können“, erklärt Holger Schäfer, Präsidiumsmitglied Nachwuchs der Stuttgarter Kickers. „Dabei steht für uns außer Frage: Die Waldebene Ost bleibt das Herzstück des Frauen- und Mädchenfußballs. Wir freuen uns auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Kickers werden ihrer Gesellschaftlichen Verantwortung gerecht

Gleichzeitig unterstreichen die Stuttgarter Kickers mit dieser Partnerschaft ihr Engagement im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR): „Die Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs ist für uns nicht nur sportlich bedeutsam, sondern auch ein gesellschaftlicher Auftrag. Wir wollen Vorbild sein – für Gleichstellung, Nachwuchsförderung und nachhaltige Vereinsentwicklung“, so Schäfer weiter.

Auch der FSV blickt mit Zuversicht auf die künftige Entwicklung. Martin Körner, Vorstandsvorsitzender der Waldebene Ost, betont: „Die Partnerschaft mit den Kickers ist ein großer Schritt für den Frauenfußball in Stuttgart. Wir als FSV bleiben eigenständig, bringen unsere Erfahrungen und unsere gewachsene Struktur ein – und gewinnen einen starken Partner, mit dem wir unsere Vision von nachhaltigem Mädchen- und Frauenfußball mit einem Fundament guter Jugendarbeit gemeinsam verwirklichen können.“

Erste sichtbare Schritte wie ein gemeinsamer Auftritt, neue Ausrüstung und gezielte Spielerinnenansprache folgen bereits zur kommenden Saison.