Stuttgarter Kickers und FSV Waldebene Ost: der nächste Schritt von Stuttgarter Kickers Presse · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers und der FSV Waldebene Ost setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und planen zur Saison 2026/27 den nächsten gemeinsamen Schritt: Die erste und zweite Frauenmannschaft sowie die U17-Juniorinnen sollen künftig organisatorisch in die Vereinsstruktur der Stuttgarter Kickers integriert werden und dann offiziell unter der Fahne der Kickers am Spielbetrieb teilnehmen.

Parallel dazu planen die Stuttgarter Kickers die Gründung einer eigenen Abteilung für Mädchen- und Frauenfußball, um diesem Bereich künftig eine noch klarere strukturelle Verankerung innerhalb des Vereins zu geben. Ein entsprechender Antrag zur Umsetzung der Integration wurde bei den zuständigen Verbänden gestellt, die finale Zustimmung steht derzeit noch aus.

Die sportliche Heimat der Teams bleibt weiterhin die Waldebene Ost. Dort werden die Mannschaften auch künftig trainieren und ihre Heimspiele austragen. Beide Vereine haben sich auf eine langfristige Vereinbarung zur Nutzung der Platzkapazitäten sowie auf eine enge Zusammenarbeit im Mädchen- und Frauenfußball verständigt. „Ein besonderer Dank gilt dem Vorstand des FSV Waldebene Ost, dem Trainer- und Funktionsteam sowie den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die den Mädchen- und Frauenfußball auf der Waldebene über Jahre hinweg mit großem Engagement aufgebaut und geprägt haben. Dieses Engagement bleibt auch in der neuen Struktur ein zentraler Bestandteil“, sagt Prof. Dr. Rainer Lorz, Präsident der Stuttgarter Kickers.