Stuttgarter Kickers und FSV Waldebene Ost: der nächste Schritt

Die Stuttgarter Kickers und der FSV Waldebene Ost setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und planen zur Saison 2026/27 den nächsten gemeinsamen Schritt: Die erste und zweite Frauenmannschaft sowie die U17-Juniorinnen sollen künftig organisatorisch in die Vereinsstruktur der Stuttgarter Kickers integriert werden und dann offiziell unter der Fahne der Kickers am Spielbetrieb teilnehmen.
Parallel dazu planen die Stuttgarter Kickers die Gründung einer eigenen Abteilung für Mädchen- und Frauenfußball, um diesem Bereich künftig eine noch klarere strukturelle Verankerung innerhalb des Vereins zu geben. Ein entsprechender Antrag zur Umsetzung der Integration wurde bei den zuständigen Verbänden gestellt, die finale Zustimmung steht derzeit noch aus.
Die sportliche Heimat der Teams bleibt weiterhin die Waldebene Ost. Dort werden die Mannschaften auch künftig trainieren und ihre Heimspiele austragen. Beide Vereine haben sich auf eine langfristige Vereinbarung zur Nutzung der Platzkapazitäten sowie auf eine enge Zusammenarbeit im Mädchen- und Frauenfußball verständigt.
„Ein besonderer Dank gilt dem Vorstand des FSV Waldebene Ost, dem Trainer- und Funktionsteam sowie den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die den Mädchen- und Frauenfußball auf der Waldebene über Jahre hinweg mit großem Engagement aufgebaut und geprägt haben. Dieses Engagement bleibt auch in der neuen Struktur ein zentraler Bestandteil“, sagt Prof. Dr. Rainer Lorz, Präsident der Stuttgarter Kickers.
„Die bisherige Kooperation hat gezeigt, dass die Zusammenarbeit sportlich, organisatorisch und menschlich hervorragend funktioniert. Der geplante nächste Schritt ist die logische Konsequenz dieser Partnerschaft“, sagt Präsidiumsmitglied Steffen Müller, zu dessen Tätigkeitsbereich die neue Abteilung zählen wird.
Florian Kapfer, bisher beim FSV Waldebene Ost tätig und künftig sportlicher Leiter des Mädchen- und Frauenfußballs bei den Stuttgarter Kickers: „Das erste Jahr dieser Kooperation war ein voller Erfolg. Nicht nur in sportlicher Hinsicht, auch im administrativen und zwischenmenschlichen Bereich haben beide Parteien sehr gut zusammengefunden. Nun wollen wir den nächsten Schritt gehen. Ich freue mich sehr dieses Projekt auch in Reihen der Stuttgarter Kickers weiterführen zu können.“
Ziel der Stuttgarter Kickers ist es, den Mädchen- und Frauenfußball nachhaltig zu etablieren und insbesondere im leistungsorientierten Bereich zu stärken. Gleichzeitig sollen über Kooperationen und ergänzende Angebote auch Impulse für den Breitensport gesetzt werden. Die Mannschaften sollen weiterhin von den gewachsenen Strukturen und dem starken Umfeld an der Waldebene profitieren und sportlich eigenständig wachsen.
Die Stuttgarter Kickers freuen sich darauf, die Spielerinnen, Trainerteams, Betreuerinnen und Betreuer sowie die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer perspektivisch in der Kickers-Familie willkommen zu heißen.