Stuttgarter Kickers und Freiburg II in Torlaune, Alzenau atmet auf

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 30. Spieltag der Regionalliga Südwest hat am Dienstag eine erste, intensive Duftmarke gesetzt. Während SV Stuttgarter Kickers, SC Freiburg II und SV Sandhausen wichtige Siege feierten, erlitt FC 08 Homburg einen späten Rückschlag im Rennen um die Spitzenplätze. Im Tabellenkeller wurde die Lage für TSG Balingen und den Bahlinger SC noch düsterer. Besonders bitter: Der Bahlinger SC steht wegen der fehlenden Regionalliga-Lizenz unabhängig von der sportlichen Lage bereits als erster Absteiger fest.

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Für die Stuttgarter Kickers war es ein Auftritt voller Wucht. Schon früh rissen sie das Spiel an sich und legten den Grundstein für einen klaren Heimsieg. Flamur Berisha traf in der 12. Minute zum 1:0, nur eine Minute später erhöhte David Tomic auf 2:0 (13.). Nach der Pause stellte erneut Flamur Berisha auf 3:0 (56.), ehe Simun Birkic für Balingen verkürzte (65.). Den Schlusspunkt setzte David Tomic mit dem 4:1 in der 89. Minute. Mit dem Sieg klettern die Kickers auf 45 Punkte und schieben sich auf Rang acht. Der Abstand zu den vorderen Plätzen bleibt zwar beträchtlich, doch dieser Erfolg gibt neue Stabilität. Für TSG Balingen dagegen wird die Luft immer dünner. Mit 21 Punkten bleibt der Aufsteiger auf Rang 16 tief im Tabellenkeller stecken und musste nach einem frühen Doppelschlag erneut erleben, wie schnell Spiele in dieser Liga kippen können.

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Die zweite Mannschaft des SC Freiburg ließ gegen den Bahlinger SC keinen Zweifel aufkommen. Früh setzte der Favorit die Signale, die Partie entschlossen an sich zu reißen. Mathias Fetsch traf in der 16. Minute zum 1:0, David Amegnaglo legte nur vier Minuten später das 2:0 nach (20.). Nach der Pause erhöhte erneut Mathias Fetsch auf 3:0 (54.), bevor Leon Catak in der 87. Minute den 4:0-Endstand herstellte. Für SC Freiburg II war es ein wichtiger und überzeugender Heimsieg, der die Mannschaft auf 42 Punkte und Platz zwölf bringt. Das Polster auf die Abstiegsränge wirkt damit deutlich beruhigender. Für den Bahlinger SC war es ein weiterer bitterer Abend. Mit 18 Punkten bleibt der Klub Letzter der Tabelle – und steht wegen der nicht beantragten Regionalliga-Lizenz ohnehin bereits als erster Absteiger fest. Sportlich und strukturell ist die Lage damit endgültig besiegelt.

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Der FC 08 Homburg erlitt einen schmerzhaften Rückschlag – und das auf dramatische Weise. Tim Sausen brachte Eintracht Trier in der 17. Minute in Führung. Lange musste Homburg anlaufen, ehe Miguel Goncalves in der 54. Minute den Ausgleich erzielte. Viel deutete auf eine Punkteteilung hin, doch tief in der Nachspielzeit schlug Jannis Held zu und traf in der 90.+4 Minute zum 2:1 für die Gäste. Für Homburg ist diese Niederlage besonders bitter, weil sie im engen Rennen um die vorderen Plätze weh tut. Mit 49 Punkten bleibt der Klub Dritter, verpasste aber die Chance, ein deutliches Signal nach oben zu senden. Eintracht Trier dagegen sammelt mit nun 40 Punkten einen enorm wertvollen Auswärtssieg ein und verschafft sich auf Rang 13 Luft im unteren Mittelfeld. Es war ein Erfolg, der nicht nur Punkte brachte, sondern auch neue Hoffnung.

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In Fulda entwickelte sich ein umkämpftes Hessenderby mit spätem Umschwung. Jan Dahlke brachte den KSV Hessen Kassel in der 16. Minute früh in Führung. Lange hielt dieser Vorsprung, doch dann drehte die SG Barockstadt Fulda Lehnerz die Partie innerhalb weniger Minuten. Moritz Dittmann glich in der 61. Minute aus, ehe Roko Ivankovic in der 64. Minute den 2:1-Siegtreffer folgen ließ. Dieser Heimsieg hat Gewicht. Fulda Lehnerz steht nun bei 45 Punkten und zieht mit den Stuttgarter Kickers gleich. Die Mannschaft festigt damit ihre Position in einem dicht gedrängten Mittelfeld, in dem jeder Erfolg sofort spürbar ist. Für Kassel ist die Niederlage ein Rückschlag, weil man bei 44 Punkten stehen bleibt und den Sprung an die direkte Konkurrenz verpasst. Gerade nach der Führung war das besonders schmerzhaft.

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Der FC-Astoria Walldorf erlebte gegen Bayern Alzenau einen ernüchternden Abend. Die Gäste waren effizient, konsequent und in den entscheidenden Momenten kalt. Maximilian Brauburger traf in der 26. Minute zur Führung, Luka Garic legte in der 34. Minute das 2:0 nach. Walldorf fand darauf keine Antwort mehr. In der Nachspielzeit setzte Marco Ferukoski mit dem 3:0 in der 90.+2 Minute den klaren Schlusspunkt. Für Bayern Alzenau ist dieser Sieg von großer Bedeutung. Der Aufsteiger erhöht sein Konto auf 26 Punkte und sendet im Abstiegskampf ein kräftiges Lebenszeichen. Walldorf dagegen verpasst mit 43 Punkten den nächsten Schritt nach vorne und bleibt in einer Zone hängen, in der man sich keinen Leichtsinn leisten darf. Gerade vor eigenem Publikum war diese Niederlage ein herber Dämpfer – auch, weil sie in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten war.

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Die U23 von Mainz 05 erwischte gegen SV Sandhausen den perfekten Start. Philipp Schulz brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Doch danach übernahm Sandhausen mehr und mehr die Kontrolle. Pascal Testroet erzielte in der 58. Minute den Ausgleich, ehe David Mamutovic das Spiel mit seinen Treffern in der 72. und 90. Minute endgültig drehte. Mit diesem Auswärtssieg zieht Sandhausen nach Punkten mit Mainz 05 II gleich. Beide Teams stehen nun bei 48 Zählern, Mainz bleibt auf Rang fünf, Sandhausen folgt direkt dahinter auf Platz sechs. Für die Gäste ist das ein starkes Signal in einer Phase, in der jede Serie neue Dynamik erzeugen kann. Für die Mainzer Reserve dagegen ist es ein Abend, an dem ein früher Vorsprung nicht reichte – und an dem ein direkter Konkurrent vorbeiziehen konnte.

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Die Kickers Offenbach kommen mit neuem Selbstvertrauen in dieses Traditionsduell. Das 3:1 beim TSV Schott Mainz war für den OFC enorm wichtig, weil es die Mannschaft auf 38 Punkte brachte und den Blick wieder etwas freier machte. Das Hinspiel beim FSV Frankfurt gewann Offenbach bereits 2:1 – und genau diese Erinnerung dürfte vor eigenem Publikum zusätzliche Energie freisetzen. Doch der FSV Frankfurt ist Vierter und trotz des 1:1 gegen Homburg weiter in einer sehr starken Ausgangsposition. 49 Punkte zeigen, wie konstant die Bornheimer über weite Strecken gespielt haben. Dieses Spiel trägt alles in sich, was eine englische Woche in der Regionalliga so elektrisierend macht: Tradition, Druck, Emotionen und die Frage, ob Offenbach den Abstand nach oben verkürzen oder der FSV seine Position behaupten kann. ---

Morgen, 19:00 Uhr TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger TSV Schott Mainz Schott Mainz 19:00 live PUSH

Der TSV Steinbach Haiger hat mit dem 3:1 beim SGV Freiberg einen der auffälligsten Siege des Spieltags eingefahren. Mit 44 Punkten bleibt Steinbach Siebter, hat aber gezeigt, dass diese Mannschaft in der Lage ist, auch Topteams empfindlich zu treffen. Das Hinspiel beim TSV Schott Mainz gewann Steinbach bereits klar mit 4:1 – eine deutliche Referenz vor dem Wiedersehen. Für Schott Mainz war das 1:3 gegen Offenbach der nächste Rückschlag. Der Aufsteiger steht mit 19 Punkten auf Rang 17 und befindet sich tief im Kampf gegen den Absturz. Die Aufgaben werden nicht leichter, der Druck dafür umso größer. Steinbach kann mit einem Heimsieg weiter Boden gutmachen, Schott braucht jeden Punkt wie ein kleines Wunder. Gerade darin liegt die emotionale Schwere dieser Begegnung. ---

Morgen, 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach SGV Freiberg Freiberg 19:00 live PUSH

Mehr Topspiel geht in dieser Woche kaum: Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach empfängt den Zweiten SGV Freiberg. Drei Punkte trennen beide Mannschaften, die Lage ist glasklar. Großaspach setzte mit dem 4:1 in Alzenau ein weiteres Machtzeichen und geht mit 61 Punkten in dieses direkte Duell. Freiberg dagegen musste beim 1:3 gegen Steinbach Haiger einen Rückschlag hinnehmen – und reist nun mit maximalem Druck an. Das Hinspiel endete 1:1, also ohne Sieger, ohne endgültige Antwort. Diesmal aber steht weit mehr auf dem Spiel. Gewinnt Großaspach, könnte sich der Aufsteiger an der Spitze spürbar absetzen. Gewinnt Freiberg, ist das Titelrennen plötzlich wieder völlig offen. Es ist das Spiel dieser englischen Woche: zwei formstarke Mannschaften, ein unmittelbarer Schlagabtausch um Platz eins und eine Atmosphäre, die das Rennen um den Aufstieg noch einmal auflädt. Wie wird das Spiel enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.