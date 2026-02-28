Stuttgarter Kickers: Umkämpftes Unentschieden am Bieberer Berg



Intensiver Beginn mit Chancen auf beiden Seiten

Die Degerlocher nahmen im Vergleich zur Vorwoche eine Änderung in der Startelf vor: Christian Mauersberger begann für Nevio Schembri. Wie erwartet entwickelte sich von Beginn an ein kampfbetontes Spiel mit vielen Zweikämpfen auf dem tiefen Rasen.

Die erste große Möglichkeit gehörte den Platzherren: In der 14. Minute setzte Vincent Moreno Jelle Goselink mit einem starken Pass in Szene, doch Kickers-Keeper Felix Dornebusch parierte im Eins-gegen-Eins glänzend.

Auch die Blauen kamen zu guten Gelegenheiten. In der 20. Minute verpassten Samuel Unsöld und Melkamu Frauendorf per Doppelchance die Führung. Vier Minuten später landete ein zweiter Ball nach einer Ecke bei David Udogu, dessen Abschluss aus dem Rückraum nur knapp über das Tor strich (24.).

Nach einer halben Stunde sorgte David Tomić mit einem sehenswerten Schlenzer für Gefahr, Offenbachs Schlussmann Johannes Brinkies klärte zur Ecke. Weitere Möglichkeiten auf beiden Seiten folgten: Boubacar Barry schickte Valdrin Mustafa mit einem starken Pass auf die Reise (37.), Borac rettete für die Schwaben in höchster Not. Kurz darauf eroberte Tomić im Offensivpressing das Leder, sein Abschluss strich hauchdünn am linken Pfosten vorbei (40.).

Kurz vor der Pause wurde es nochmals hektisch: Mustafa kam im Stuttgarter Strafraum zu Fall, der Pfiff des Unparteiischen Veron Besiri blieb aus. In der emotionalen Atmosphäre prüfte Flamur Berisha auf der Gegenseite nach Ballgewinn erneut OFC-Keeper Brinkies (44.). So ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Kabinen.



Platzverweis bringt Überzahl – Lucky Punch bleibt aus

Nach dem Seitenwechsel folgte die Schlüsselszene der Partie: Dejanovic sah nach einer Rangelei die Rote Karte (55.). Die Blauen agierten fortan über eine halbe Stunde in Überzahl und übernahmen mit zunehmender Spieldauer klar das Kommando. Sie hielten den Ball sicher in den eigenen Reihen und drängten die Hessen tief in die eigene Hälfte. Gegen den kompakt gestaffelten und zweikampfstarken Defensivverbund der Offenbacher mangelte es jedoch an Kreativität und Entschlossenheit im letzten Drittel. Die Abschlüsse wurden nicht konsequent genug gesucht und letztlich fehlte die nötige Durchschlagskraft im Strafraum.

So blieben gefährliche Abschlüsse Mangelware. Offenbach setzte in der 73. Minute noch einen Nadelstich: Kilian Skolik legte auf Quassim Karada ab, dessen Schuss über das Tordreieck fegte.

Tief in der Nachspielzeit bot sich dann doch noch die große Chance zum Lucky Punch: Nevio Schembri bediente Mario Borac, doch OFC-Keeper Brinkies lenkte auch dessen Abschluss aus kurzer Distanz ab. Dann war Schluss und die Punkteteilung beim stimmungsvollen Kickers-Duell perfekt.



Stimmen zum Spiel

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn bilanzierte nach dem Abpfiff: „Es war eine umkämpfte Partie. Mit dem Platzverweis für Offenbach hatten wir alle Trümpfe in der Hand, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Wichtig war, keinen Konter zuzulassen und in der Struktur zu bleiben. Gegen den stabilen, kopfballstarken Offenbacher Abwehrblock war es schwierig, zu klaren Chancen zu kommen. Den Lucky Punch hätten wir in der Nachspielzeit setzen können – das ist uns nicht gelungen. Es ist unser zweites Zu-Null-Spiel in diesem Jahr. Mit der ordentlichen Leistung kann ich heute leben.“

Ausblick

Am kommenden Samstag, 07. März 2026 kommt der TSV Steinbach Haiger auf die Waldau. Anpfiff ist im 14.00 Uhr im GAZi-Stadion auf der Waldau.