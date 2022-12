Stuttgarter Kickers überwintern mit einem Sieben-Punkte-Polster Oberliga-Spitzenreiter bezwingt den FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

Die Stuttgarter Kickers schlagen vor 4120 Zuschauern den FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit 3:0, gehen als Oberliga-Tabellenführer mit sieben Punkten Vorsprung in die Winterpause, die so lang ist wie noch nie.

Unten auf dem Spielfeld drehte die Mannschaft der Stuttgarter Kickers mit dem riesigen Transparent mit der Aufschrift „Vielen Dank für Eure Unterstützung!“ eine Ehrenrunde und ließ sich von den 4120 bestens gelaunten Zuschauern im Gazi-Stadion feiern. Oben auf der Tribüne stand Präsident Rainer Lorz und hatte allen Grund zum Strahlen: „Das war noch mal eine extreme Willensleistung und ein irrsinnig wichtiger Sieg. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft“, sagte der 59-Jährige nach dem 3:0 (0:0) der Blauen in der Fußball-Oberliga gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Mit sieben Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten SG Sonnenhof Großaspach gehen die Kickers in die lange Winterpause, die erst am 4. März 2023 mit dem Spiel bei der TSG Backnang endet.

In dem guten und abwechslungsreichen, aber bisweilen auch sehr hitzigen Duell gegen die Mannschaft von Trainer Markus Lang dauerte es bis zur 71. Minute, ehe die Kickers ihre spätestens nach der Pause klare Überlegenheit in etwas Zählbares ummünzten: Kapitän Kevin Dicklhuber, der bis zu diesem Zeitpunkt nicht seinen glücklichsten Tag erwischt hatte, traf auf Vorarbeit von Konrad Riehle zum 1:0 – sein 18. Saisontreffer. Jetzt musste 08 aufmachen, spielte nach vorne und hatte auch zweimal die Chance zum Ausgleich, doch die Kickers nutzten die sich bietenden Räume und schlugen noch zweimal eiskalt zu: Erst David Braig (86./16. Saisontor) nach schöner Vorarbeit von David Kammerbauer zum 2:0, dann Joker Loris Maier (88.) mit einem Traumtor in den Winkel.

„Das Spiel spiegelt unsere Entwicklung wider. Das war eine reife Leistung, wir haben nie den Kopf verloren“, sagte Kickers-Coach Mustafa Ünal und richtete dann noch ein paar Worte an den Anhang der Blauen: „Man braucht viel Fantasie, dass man als Kickers-Fan in der Oberliga stolz sein kann, aber ich glaube, man kann selbst in der Oberliga stolz sein, keiner muss sich verstecken.“ Ünal bittet seine Mannschaft am 10. Januar 2023 wieder zum Training, noch in diesem Kalenderjahr geht es für ihn in die Vertragsverhandlungen mit Präsident Rainer Lorz.

Die Verlängerung des im Sommer auslaufenden Kontrakts dürfte alles andere als ein Selbstläufer werden, doch Lorz ist optimistisch: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir über die Saison weiter zusammenarbeiten werden.“ Doch zunächst dürfen alle zusammen die Tabelle genießen – auch wenn Lorz sagt: „Wir würden am liebsten weiterspielen, aber die Jungs haben sich die Pause verdient. Wir werden 2023 mit frischer Kraft da weitermachen, wo wir jetzt aufgehört haben.“

