Stuttgarter Kickers: Thomas Bromma fällt mit Muskelfaserriss aus

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers müssen in den kommenden Wochen auf Torhüter Thomas Bromma verzichten. Der 33-Jährige hat sich beim Testspiel in Büsnau einen Muskelfaserriss in der rechten Oberschenkelvorderseite zugezogen und wird voraussichtlich rund sechs Wochen ausfallen.

Die Stuttgarter Kickers wünschen Thomas Bromma eine schnelle und vollständige Genesung!