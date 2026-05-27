Stuttgarter Kickers: Sommervorbereitungsplan Saison 2026/27

Am Montag, den 29. Juni 2026, beginnt offiziell die Vorbereitung des Regionalligisten Stuttgarter Kickers auf die neue Saison 2026/27. Neben spannenden Testspielen, traditionellen Jubiläumspartien und dem Trainingslager im Schwarzwald wartet ein intensiver Sommer auf die Stuttgarter Kickers.
Montag, 29. Juni 2026
Trainingsauftakt im ADM-Sportpark
Samstag, 04. Juli 2026
14.00 Uhr Testspiel gegen Young Boys Reutlingen im ADM-Sportpark
Sonntag, 05. Juli 2026
16.00 Uhr Testspiel gegen TSV Jahn Büsnau in Stuttgart-Büsnau
Freitag, 10. Juli 2026
14.00 Uhr Testspiel gegen FC Bayern München II im ADM-Sportpark
Samstag, 11. Juli 2026
16.00 Uhr Jubiläumsspiel 100 Jahre beim SV Hoffeld in Stuttgart-Hoffeld
Mittwoch, 15. bis Sonntag, 19. Juli 2026
Trainingslager im Schwarzwald auf dem Sportgelände des Phönix Pfalzgrafenweiler 1926 e.V. und im Nationalparkhotel Waldsägmühle
Mittwoch, 15. Juli 2026
abends Jubiläumsspiel 100 Jahre Phönix Pfalzgrafenweiler gegen Bezirksauswahl Nordschwarzwald
Samstag, 18. Juli 2026
nachmittags/abends Testspiel gegen FC 08 Villingen
Wochenende 25. / 26. Juli 2026
Freilos 1. Runde wfv-Pokal
Samstag, 25. Juli 2026
14.00 Uhr Testspiel & Saisoneröffnung gegen SSV Jahn Regensburg im GAZi-Stadion
Sonntag, 26. Juli 2026
15.00 Uhr Jubiläumsspiel 120 Jahre beim TSV Schwieberdingen
Wochenende 1. / 2. August 2026
2. Runde wfv-Pokal
Wochenende 07. / 08. / 09. August 2026
1. Spieltag RLSW