 2026-05-15T09:36:57.455Z

Vereinsnachrichten

Stuttgarter Kickers: Sommervorbereitungsplan Saison 2026/27

von Stuttgarter Kickers Presse · Heute, 11:48 Uhr · 0 Leser
– Foto: Stuttgarter Kickers

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Regionalliga Südwest
WFV-Pokal
Stg. Kickers

Am Montag, den 29. Juni 2026, beginnt offiziell die Vorbereitung des Regionalligisten Stuttgarter Kickers auf die neue Saison 2026/27. Neben spannenden Testspielen, traditionellen Jubiläumspartien und dem Trainingslager im Schwarzwald wartet ein intensiver Sommer auf die Stuttgarter Kickers.

Montag, 29. Juni 2026
Trainingsauftakt im ADM-Sportpark

Samstag, 04. Juli 2026
14.00 Uhr Testspiel gegen Young Boys Reutlingen im ADM-Sportpark

Sonntag, 05. Juli 2026
16.00 Uhr Testspiel gegen TSV Jahn Büsnau in Stuttgart-Büsnau

Freitag, 10. Juli 2026
14.00 Uhr Testspiel gegen FC Bayern München II im ADM-Sportpark

Samstag, 11. Juli 2026
16.00 Uhr Jubiläumsspiel 100 Jahre beim SV Hoffeld in Stuttgart-Hoffeld

Mittwoch, 15. bis Sonntag, 19. Juli 2026
Trainingslager im Schwarzwald auf dem Sportgelände des Phönix Pfalzgrafenweiler 1926 e.V. und im Nationalparkhotel Waldsägmühle

Mittwoch, 15. Juli 2026
abends Jubiläumsspiel 100 Jahre Phönix Pfalzgrafenweiler gegen Bezirksauswahl Nordschwarzwald

Samstag, 18. Juli 2026
nachmittags/abends Testspiel gegen FC 08 Villingen

Wochenende 25. / 26. Juli 2026
Freilos 1. Runde wfv-Pokal

Samstag, 25. Juli 2026
14.00 Uhr Testspiel & Saisoneröffnung gegen SSV Jahn Regensburg im GAZi-Stadion

Sonntag, 26. Juli 2026
15.00 Uhr Jubiläumsspiel 120 Jahre beim TSV Schwieberdingen

Wochenende 1. / 2. August 2026
2. Runde wfv-Pokal

Wochenende 07. / 08. / 09. August 2026
1. Spieltag RLSW