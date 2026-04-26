Stuttgarter Kickers: Sofortige Trennung von Marco Wildersinn von Stuttgarter Kickers Presse · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers trennen sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Marco Wildersinn sowie Co-Trainer Dominik Lang. Nach Analyse der sportlichen Entwicklung in den vergangenen Wochen sind die Verantwortlichen zu dem Entschluss gekommen, eine sofortige personelle Veränderung vorzunehmen. Die Leistungen und Ergebnisse der letzten Spiele entsprachen nicht den Erwartungen des Vereins. Insgesamt war eine negative sportliche Tendenz erkennbar, sodass die Verantwortlichen nun reagieren.

„Die Ergebnisse und vor allem die Art und Weise unserer Auftritte in den letzten Wochen waren nicht zufriedenstellend. Wir haben intern eine klare Tendenz gespürt, dass die Mannschaft aktuell nicht ihr Leistungsvermögen abruft. In dieser entscheidenden Phase der Saison sehen wir uns in der Verantwortung, alles zu unternehmen, um eine Trendwende einzuleiten“, erklärt Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht. „Wir stehen vor wichtigen Wochen, in denen wir als Verein und Mannschaft Geschlossenheit und Entschlossenheit zeigen müssen. Dafür braucht es jetzt neue Energie, klare Impulse und den unbedingten Willen, gemeinsam alles zu investieren. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir sind überzeugt, dass sie im Sinne des Vereins notwendig ist“, so Präsident Rainer Lorz.

Bis zum Saisonende übernimmt Kerem Arslan, bislang Co-Trainer der ersten Mannschaft, interimsweise die Verantwortung als Cheftrainer. Er wird dabei von Julian Leist und Jakob Braun unterstützt. Teil des Trainerstabs sind weiterhin Torwarttrainer Denis Jercic und Athletiktrainer Konstantin Konstantinidis. Die Stuttgarter Kickers bedanken sich bei Marco Wildersinn und Dominik Lang für ihren Einsatz und wünschen beiden für ihre Zukunft alles Gute.